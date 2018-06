Auf der Eisscholle im Meer des Irrsinns

Kennen Sie die Geschichte mit dem Frosch? Wohl kaum ein Gleichnis wird so oft erzählt, um vor dem Nichtstun zu warnen. Demnach springt ein Frosch aus einem Topf mit heißem Wasser, bleibt aber sitzen, wenn das Wasser sich ganz langsam erwärmt – und stirbt. Die Botschaft ist klar: Was sich langsam verändert, wird in seiner Gefahr weniger wahrgenommen, was hingegen schnell geschieht, schärft unsere Sinne. Auch wenn das Frosch-Gleichnis zoologischer Blödsinn ist, verhaltenspsychologisch steckt viel Wahrheit drin.

Nun stellt sich die Frage, wie heiß es im Topf Welt wirklich ist. Schaut man sich auf dem Planeten um, wähnt man sich mitunter in einem Irrenhaus. Das Ende der Geschichte, einst optimistisch vom Politikwissenschaftler Francis Fukuyama in die Welt gesetzt, haben wir zu früh ausgerufen. Nein, die Geschichte fängt gerade erst an.

Der freie Handel ist in Gefahr

Was für Jahrzehnte fest gefügt war, gilt nicht mehr: Der freie Handel, ein Treibstoff für Frieden und Wohlstand, ist in Gefahr – übrigens nicht erst seit der Wahl von Donald Trump, sondern schon seit den Großdemonstrationen gegen TTIP. Die Zusammenarbeit und Lösungssuche gleichberechtigter Staaten, der sogenannte Multilateralismus, schwindet. Statt Partnerschaft setzen die großen Staaten auf ihr Recht des Stärkeren. Die Vereinten Nationen, die Europäische Union, aber auch Übereinkünfte wie das Pariser Klimaabkommen verlieren an Gewicht. Auch hier ist die Wahl des unseligen Donald Trump ein Verstärker, aber nicht unbedingt der Auslöser gewesen.

Zugleich erleben wir eine Renaissance des Nationalen. Je lauter der Egoismus regiert, desto schwächer wird das Verbindende. Und schlimmer noch: Die einzelnen Entwicklungen verstärken sich gegenseitig: Der Nationalismus fördert den Protektionismus, fördert den Egoismus, fördert den Nationalismus.

Europa taugt nicht mehr als Motivator

Blicken wir uns in Europa um: Der Brexit war nicht der Satzanfang der These vom europäischen Niedergang, sondern eher sein Ausrufezeichen. Europa taugt nicht mehr als Motivator für mutiges Tun, sondern eher als Sündenbock fürs eigene Versagen. Und wenn man sich im Recht wähnt, muss man andere nicht mehr fragen. So ticken nicht nur die Italiener, Ungarn oder Polen, sondern eben auch die Deutschen. Die Flüchtlingskrise, die Europa so nachhaltig auseinandertreibt, haben die Deutschen nicht verursacht, aber zweifellos verstärkt. Moralischer Druck bleibt Druck und erzeugt Gegendruck.

Matthias Iken ist stellvertretender Chefredakteur des Hamburger Abendblatts

Foto: Andreas Laible / HA

In dieser Gemengelage schwindet das Vertrauen in den Staat und die Demokratie. Gegenseitig schaukeln sich Rechtsradikale und Linksradikale hoch, sie hassen einander in dem Maße, wie sie sich brauchen. Sie brüllen sich nieder, sind frei von Selbstzweifel und von der Lust am Argumentieren. Sie verwandeln jede Debatte in eine Wirtshausschlägerei. Ihre Medien sind asozial, ihre Wahrheiten Lügen und Lücken. Und die Mitte, seltsam paralysiert und verstört, verfolgt das närrische Treiben mit einer Mischung aus Faszination und Grusel. Wir schauen aber nicht auf der Couch einem historischen Streifen zu, sondern verfolgen die Realität. Die schweigende Mehrheit hat ein Problem: Sie schweigt. Und die wütende Minderheit handelt, führt das Wort und verdirbt die Laune.

Auf der Eisscholle im Meer des Irrsinns

Offenbar fehlt vielen die Fantasie, dass der Lauf der Geschichte nicht automatisch zur Sonne, zur Freiheit strebt, sondern auch nach hinten losgehen kann. Die meisten Zeitgenossen haben nur erlebt, dass es mit ein paar kleineren Rücksetzern stetig aufwärts geht, sie halten Frieden, Freiheit und Wohlstand für gottgegeben und selbstverständlich.

Für sie ist Demokratie ein Zustand, nicht ein Auftrag: Nach dem Brexit haben sich viele Briten die Augen gerieben und sich geärgert, nicht mit „Remain“ gestimmt zu haben, auch in den Vereinigten Staaten bereuen inzwischen viele, Trump möglich gemacht zu haben. Die Demokratie wird hierzulande weniger vom Eifer ihrer Feinde bedroht als vielmehr vom Desinteresse ihrer Freunde.

Wachen wir nicht auf, droht uns ein anderes modernes Tiergleichnis. Bärengleich sitzen wir auf einer Eisscholle, schwimmen durch die Zeit, durch ein Meer des Irrsinns.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.