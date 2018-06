Sie haben Post: E-Mails zwischen Hamburg und Berlin

Christoph Schwennicke (r.), Chefredakteur des in Berlin produzierten Magazins „Cicero“, und Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, pflegen eine E-Mail-Freundschaft, die wir jeden Sonnabend an dieser Stelle veröffentlichen.

Haider: Lieber Christoph, was da im Moment in Berlin passiert, muss dir ja gefallen: alle gegen Angela Merkel ...

Schwennicke: Meine Gefühle sind da nicht wichtig. Sondern der Befund: Merkel wird von ihrer Fehlleistung eingeholt. Und ihr Starrsinn wird ihr zum Verhängnis. Die Fraktion wird gerade das Kraftzentrum gegen sie. Weil die Abgeordneten Feuer bekommen aus den Wahlkreisen. Und der Kanzler-Knappe Kauder den Aufstand nicht mehr unterdrücken kann. Spätphase eines Machtsystems nennt man das.

Haider: Mir sind Deine Gefühle immer wichtig, dass Du es nur weißt! Für die Bundeskanzlerin wird es tatsächlich gefährlich, wenn ihr Fraktionsvorsitzender Kauder die Seinen nicht mehr zusammenhalten kann. Wie geht das aus? Muss Olaf Scholz, das Geburtstagskind der Woche, sich schon bereithalten?

Schwennicke: Tut mir leid, Dir das sagen zu müssen: Nein. Die Sozialdemokraten haben sich viel zu lange als treue Merkelianer in der Sache erwiesen. Mitgefangen, mitgehangen. Keine Chance. In keinem Szenario.

Haider: Was ja nicht so schlimm ist, weil Angela Merkel am Ende auch diese Krise übersteht. oder?

Schwennicke: Das ist offen. Der Sommer kommt – und damit die nächste Flüchtlingswelle. In Bayern ist im Herbst Landtagswahl, in Hessen für die CDU auch. Und die CSU hat eine Studie unter ihren Sympathisanten erstellt, die ergab, dass diese sie im Bundestagswahlkampf 2017 als zu soft gegenüber Merkel erlebt haben. Das alles schürt sich hier gerade zusammen ...

Haider: Vielleicht kann Merkel nur noch die Titelverteidigung der Deutschen bei der WM helfen ... mit dem entscheidenden Finaltor von Mesut Özil, nach einer Flanke von Ilkay Gündogan.

Schwennicke: Oder es wird wie 1998.

Haider: Damals ist die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale rausgeflogen – und Olaf, Verzeihung, Gerhard Schröder löste Helmut Kohl als Bundeskanzler ab.

