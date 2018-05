E-Mails Zwischen Hamburg und Berlin

Christoph Schwennicke (r.), Chefredakteur des in Berlin produzierten Magazins "Cicero", und Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, pflegen eine E-Mail-Freundschaft, die wir jeden Sonnabend an dieser Stelle veröffentlichen.

Haider: Lieber Christoph, bei der Haushaltsdebatte im Bundestag sah unser ehemaliger Bürgermeister Olaf Scholz überhaupt nicht glücklich aus. Wahrscheinlich nerven ihn die vielen kritischen Stimmen zu seinem Finanzplan, die zum Teil ja aus der eigenen Partei kommen. Müssen sich die Berliner Politiker erst daran gewöhnen, dass jetzt ein Hamburger Finanzminister ist, der das Geld noch stärker zusammenhält als Wolfgang Schäuble?

Schwennicke: Dann hätte ja eher das Plenum sauertöpfisch gucken müssen. Also, in aller bei Dir in dieser Hinsicht gebotenen Vorsicht: Der große Rhetor war er bei all seinen Gaben ja noch nie. Und vielleicht haben ja auch Spitzenpolitiker bei solchen Premieren etwas Lampenfieber. Das wäre nur menschlich.

Haider: Ich verstehe schon, dass er sauer guckt. Von der Leyen und Co. wollen ja alle nur mehr Geld von ihm, und die "taz" erklärt ihn zur "roten Null". Dabei macht er nur das Richtige und achtet darauf, dass der Staat nicht noch mehr von unseren schönen Steuergeldern sinnlos ausgibt.

Schwennicke: Das von der "taz" war ultraplatt. Hab sie daraufhin online bei uns zur "größten Schülerzeitung der Welt" erklärt. Aber insgesamt muss er das abkönnen. Kann er auch, glaube ich.

Haider: Und hat Ursula von der Leyen recht, muss Scholz also mehr Geld für die Bundeswehr rausrücken? Oder ist das deutsche Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump so gestört, dass es darauf jetzt auch nicht mehr ankommt?

Schwennicke: Ich fürchte, da muss er mehr springen lassen.

Haider: Aber warum? Weil die Bundeswehr sonst endgültig zusammenbricht oder weil wir gut Wetter bei Trump machen müssen?

Schwennicke: Weil sie in einem schlechten Zustand ist und Deutschland innerhalb der Nato investive Zusagen gemacht hat, die seit Jahren nicht eingehalten werden. Da hat Donald Trump einfach recht.

Haider: Auch das noch.

