Sind Porsche-Fahrer besonders sexy?

Ich will gar nicht lange drum herumreden. Schließlich geht es hier um etwas ganz Natürliches. Um einen Vorgang, der nicht nur unerlässlich ist, sondern dem eine eigene, mit nichts vergleichbare Schönheit innewohnt. Um etwas Zwischenmenschliches. Körperliches. Also gut: Es geht um Sex.

Genauer gesagt: Um einen diesbezüglich sehr auskunftsfreudigen Teil der Bevölkerung, der Mitglied in einer "Erotik-Community" namens Joyclub ist. Immerhin 4000 der angeblich 2,7 Millionen Mitglieder haben eine sehr intime Frage beantwortet: nämlich, welches Auto sie fahren. Und natürlich, wo und wie oft sie dem ältesten Hobby der Menschheit nachgehen. Dabei kam nicht nur heraus, dass Porsche-Fahrer wahnsinnig oft und geradezu unfassbar guten Sex haben – sie wählen als Tatort auch am häufigsten ihr Auto (ob und wie viel Geld davor geflossen ist, blieb allerdings unerwähnt).

Nun, die Lebenserfahrung lehrt, dass niemals so dreist gelogen wird wie vor dem Richter, während des Krieges und nach dem Sex. Wir wollen auch nicht behaupten, dass Skoda-Fahrer die ehrlicheren Menschen sind (laut der Umfrage schneiden sie in allen Kategorien am schlechtesten ab). Ebenso wenig wundern wir uns darüber, dass Mini-Fahrer es am seltensten in ihrem Auto tun – das kann für Normalwüchsige ja auch nur beim Orthopäden enden.

Nein, wir haben da noch eine andere Frage an die lieben umfrageteilnehmenden angeblichen Porsche-Fahrer: Wenn ihr euch vor attraktiven Partnern kaum retten könnt und euer Sexualleben übererfüllt ist – warum seid ihr dann Mitglied in einer Community, deren vorrangige Aufgabe es ist, Sex-Kontakte zu vermitteln?

