Die Sprache der Löffelstellung

Unsere Reporter konnten kürzlich aufgabeln, warum Sternekoch Laurin Kux das Restaurant Jellyfish verlässt und nach Münster zurückkehrt. Schuld seien die hohen Mieten für den Küchenchef, seine Frau und die drei Kinder. Es ist eine Krux, dass Kux Hamburg deswegen verlassen muss. Für den ambitionierten Koch bringen wir allerdings unsere Hoffnung zum Ausdruck, dass er in Westfalen auch solche gesitteten Gäste um sich scharen kann wie in Eimsbüttel.

Aus einer Umfrage der auch in Hamburg ansässigen Agentur Bookatable geht nämlich hervor, dass immerhin gut jeder zweite Deutsche über exzellente Fertigkeiten im Umgang mit Messer und Gabel verfügt. 55 Prozent sind nicht nur in der Lage, ohne Schnittverletzungen an Hand und Mund zu schmausen. Sie verstehen sogar, mit der richtigen Positionierung von Messer und Gabel geheime Signale an das Restaurantpersonal zu senden. Steht die Gabel, bildlich gesprochen, auf der achten Stunde einer Uhr und das Messer auf der 20. Minute, entsteht ein Dreieck. Damit bringt der gebildete Gast zum Ausdruck: "Ich mache gerade eine Pause."

Neben "Löffelstellung" (nicht nachschenken!) und weiteren Codes lieben Hanseaten die "fünf-nach-halb-sieben"-Position. Da werden Messer und Gabel mit beiden Griffen nach links unten parallel zueinander gelegt. Das bedeutet: Kompliment an den Küchenchef! Komisch nur, dass in Fast-Food-Ketten keiner die Besteck-Sprache spricht.

