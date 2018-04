Hunde-Kolumne Erstaunlich, was Frieda liebt – und was nicht

Eigentlich macht es ja keinen Sinn, einem Hund etwas zum ersten Geburtstag zu schenken. Das Tier weiß nicht, was das Theater soll, und wartet wahrscheinlich sehnsüchtig auf eine Fortsetzung dieser wundersamen Gabe außer der Reihe. Aber so ganz kalt konnte uns der vergangene Freitag dann doch nicht lassen. Sagen wir mal so: Nach allerlei Tierischem ist das wohl mal ein Beispiel für eine menschliche Schwäche. Kurzum: Frieda bekam ausnahmsweise ein ungepökeltes Würstchen und wurde von ihrer Menschenfamilie abgeknutscht. Sie nahm das gelassen zur Kenntnis. Von ihren gelegentlichen Albträumen und der permanenten Krümelsucht habe ich in der vergangenen Woche ja schon berichtet. Hier nun die Fortsetzung mit weiteren Merkwürdigkeiten, mit denen man als Neu-Hundehalter nicht unbedingt rechnen kann.

Misstrauen bei falschen Tieren Keramik-Enten, Hunde aus Kunststoff, steinerne Riesenfrösche: Sämtliche nachgemachten Artgenossen und sonstige scheinbare Lebewesen sind Jung-Frieda nicht geheuer. Wenn ich mit ihr an einem Vorgarten vorbeigehe, aus der sie irgendwelche Glas- oder Kunststoffaugen anglotzen, knurrt und kläfft sie oft unerbittlich. Um ihre Pseudo-Artgenossen springt sie gerne vorsichtig herum, so nach dem Motto: Spiel mit mir. Das Wort vom falschen Hund bekommt eine ganz klare Bedeutung. Auch Gartenzwerge werden misstrauisch angeknurrt – da können die noch so herzig grinsen. Was hilft? Wenn's die Eigentümer erlauben: gemeinsam hingehen und dagegen klopfen. "Guck mal, der tut nichts", sage ich manchmal, auch wenn ich mir dabei etwas blöd vorkomme.

Durchschlagender Rasenkiller Dass Hunde immer mal den hauseigenen Garten markieren, lässt sich nicht vermeiden – auch wenn es längst nicht täglich passiert. Ich hätte allerdings in der Vor-Frieda Zeit nie gedacht, wie nachhaltig der Rasen dabei geschädigt wird. Handtellergroß sind die verätzten gelb-braunen Löcher inmitten der grünen Fläche. Frieda, du Anarchistin!

Selektives Gedächtnis Über Erinnerungsvermögen und Zeitgefühl von Hunden wurde schon viel geschrieben – klar und eindeutig ist da so gut wie nichts. Die ganzen Kommandos, die Frieda aktuell lernt, müssen hundertmal wiederholt werden, bevor sie einigermaßen sitzen, danach ist dann dauerndes Auffrischen und Vertiefen angesagt. Aber wenn Frieda mal irgendwo am Straßenrand einen zerbröselten Keksrest oder ein Stück Brötchen findet, vergisst sie das tagelang nicht. Bei jedem Spaziergang will sie dann wieder genau dorthin zurück – zieht und zerrt und macht und tut. Selbst wenn wir dann einen ganz anderem Weg gehen, kann sie die betreffende Stelle sofort wiederfinden. Um an diese nicht gerade sehr ausgesuchten Leckereien zu kommen, bietet das Hundemädchen vollsten Körpereinsatz. Sie quetscht sich unter Zäunen hindurch, kriecht durch dorniges Gestrüpp, robbt, pirscht, klettert. Um ihr alltägliches Fressi macht sie nicht so ein Theater.

"Hineinstürzen" in die freie FlächeNoch so eine merkwürdige Eigenart, auf die wir nicht vorbereitet waren. Auf weit ausgedehnten, leeren Flächen läuft Frieda manchmal unvermittelt schneller und rennt plötzlich mit ungebremstem Tempo los, bis sie nur noch ein Stecknadelkopf irgendwo in der Ferne ist. Rufen, Pfeifen und sonstige Rückholversuche sind völlig vergeblich. Das Merkwürdige: Pure Lebensfreude scheint mir das nicht zu sein. Sie kann nicht wirklich stoppen, und das Ganze wirkt, als falle sie in einen leeren Raum.

Kampf dem Spiegelbild Danke Friedalein, dass du trotz zierlicher Gestalt und deiner knapp fünf Kilo so ein toller, mutiger Wachhund bist. Aber die Leute, die da in dem Zimmer hinter dem großen Wohnzimmerfenster herumgeistern, brauchst du nicht zu verbellen. Das sind wir nämlich selbst. Der ganze Raum spiegelt sich samt Inhalt – aber das ist momentan wohl noch zu schwer zu verstehen. Was es dir deutlicher macht: Wir ziehen einfach die Vorhänge zu – schon ist der Spuk vorbei.

Nach alldem ist klar, dass Hund und Herrchen auch mal etwas Erholungsurlaub brauchen. Entsprechend geht es mit Friedas Erlebnissen erst in der übernächsten Woche weiter.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.