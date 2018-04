Am Freitag hat Frieda Geburtstag

Mal sehen, ob wir unsere Frieda am Freitag hochleben lassen. Ein Jahr alt wird das Hundemädchen dann. Am 6. April 2017 schlüpfte sie in diese interessante Welt – als sechstes und damit vorletztes Welpenkind eines Wurfes. Die kräftigsten ihrer Geschwister waren natürlich die ältesten – danach ging die Kurve immer weiter nach unten. Verglichen mit ihren größeren Brüdern und Schwestern war sie damals geradezu ein Winzling, und groß und schwer ist sie ja auch (bisher) nicht geworden.

Nach fünf Wochen konnten wir uns das fiepende Hundekinder-Knäuel in einer Art Scheune angucken, und dabei wurde die heutige Frieda (damals noch namenlos) auch ausgesucht. Auf der ausgestreckten Handfläche fand sie bequem Platz, blickte durch halb geschlossene Augen und sah – vermutlich noch gar nichts.

Was Hunde wirklich so ahnen, verstehen und wissen, wird ein ewiges Rätsel bleiben, auch wenn noch so viele schlaue Bücher darüber geschrieben werden. Was Frieda keinesfalls ahnen konnte, war der spektakuläre Ortswechsel von einem Karlsruher Vorort in den hohen Norden. Alster, Elbe, Nord- und Ostsee, Heide, Schietwetter. Da war sie allerdings schon ein Stück älter. Erst mit zwei Monaten wurde die Kleine, jetzt endlich mit Namen versehen, per Auto nachts in den kühlen Norden geholt. Aber das wäre ja nun schon wieder ein anderes Jubiläum.

Friedas erstes Lebensjahr war, wie Sie als treue Leser ja wissen, unheimlich vollgepackt; die meisten Hunde erleben vermutlich nicht mal halb so viel. Erst am vergangenen Sonntag sah, roch und hörte sie im Raum Lüchow-Dannenberg das erste Osterfeuer ihres jungen Lebens – und dann auch gleich ein besonders spektakuläres. Ganz energisch zog sie zu meinem großen Schrecken an der Leine in Richtung des lodernden Scheiterhaufens – mehr neugierig als verwegen. Das ist irgendwie auch typisch für junge Hunde (jedenfalls für Frieda): in einigen Situationen keine erkennbare Angst, zum Beispiel vor größeren Tieren oder Menschansammlungen – und dann plötzlich Furcht und panisches Gebell wegen eines Besens oder irgendwelcher anderer Lappalien.

Und hier sind wir auch schon beim Thema der heutigen Kolumne. Friedas Geburtstag bietet eine gute Gelegenheit, die ganzen Besonderheiten aufzuzählen, die dieser liebe, fast einjährige Hund zu bieten hat. Es ist doch so: Als Neu-Halter wühlt man sich entschlossen durch die Berge von Fachliteratur und flöht (passendes Wortspiel) auch die diversen Internetforen nach Brauchbarem durch. Das ist absolut hilfreich und unverzichtbar. Doch die Infos zu einigen tierischen Verhaltensweisen muss ich überlesen haben, oder sie sind anderen so sonnenklar, dass darüber keine Worte mehr verloren werden. Uns hat da einiges ganz schön überrumpelt. Hier eine Auswahl:

AlbträumeFeueralarm oder was? Erst gestern Morgen schreckte ein schrilles, ganz monotones Pfeifen die ganze Familie aus den Betten. Klang so ähnlich wie ein singender Teekessel. Faktisch war es aber Frieda, die in ihrem Körbchen schlief – und offenbar von einem schlimmen Albtraum gepeinigt wurde

Plötzliches Verbellen Stundenlang spaziere ich mit Frieda durch die Straßen, und wir passieren fast pausenlos Mülleimer, Papierkörbe, Briefkästen und andere Zeichen unserer Großstadtzivilisation. Alles nimmt Frieda gelassen hin, bis sie dann willkürlich irgendein Fahrrad oder einen gelben Sack ganz unvermittelt wüst anbellt. Ja, genau der muss es sein. Warum nur?

Krümelsucht Kein Familienessen, bei dem sich Frieda nicht unter dem Tisch herumdrückt. Das Merkwürdige: Sie bettelt gar nicht, hat es aber auf jeden, wirklich jeden, Krümel abgesehen, der runterfällt. Sie scannt auch ständig die Fußböden nach Krümeln ab, die oft so klein sind, dass sie vermutlich nach gar nichts schmecken. Auch wenn der Napf voll ist. Was hat sie bloß davon?

In der kommenden Woche wird die Liste fortgesetzt. Dann schreibe ich unter anderem über Friedas phänomenales, aber leider selektives Gedächtnis, ihre abrupten Renn-Anfälle auf freiem Feld und die durchschlagenden Attacken auf unseren (einstmals) schönen Rasen.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.