Frieda erlebt ihre erste Zeitumstellung – und gähnt

Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber irgendwie kommt die Zeitumstellung immer so überraschend wie Weihnachten, die Oscar-Verleihung oder der Beginn der Sommerferien. Irgendwann wird irgendwo mitgeteilt, dass man die Uhren umstellen soll, und so ziemlich alle Menschen schlagen sich ganz überrumpelt vor die Stirn. Die häufigsten Sätze: "Ach, ist das schon wieder so weit?" Und: "In welche Richtung noch mal, vor oder zurück?"

Als Nächstes folgt dann eine Diskussion über Sinn und Unsinn dieser Aktion, bei der ich mich immer raushalte. Ich finde die Sommerzeit gut, aber in manchen Gesprächsrunden bin ich da dann auch der Einzige. Wie Tiere darauf reagieren, hat mich früher nicht die Bohne interessiert. Dass die Kühe zunächst Stress beim Melken haben, ist ja regelmäßig zu hören, angeblich geben sie sogar bis zu einer Woche lang weniger Milch als sonst. Das tut mir leid, auch wenn ich fast nie Milch trinke.

Und Frieda?

Anders als ihr menschliches Rudel hat sie am Montag erst mal kräftig verschlafen. Müde taumelte sie auf ihr rumorendes Herrchen zu, schien kurz in Spiellaune, verzog sich dann aber doch wieder ins Körbchen. Auch der zweite Anlauf scheiterte, und eine gewisse Ratlosigkeit war ihr anzusehen. Die Arme weiß ja noch nicht, dass es jetzt erst mal so weitergeht.

Tiere und die (von Menschenhirnen erdachte) Zeiteinteilung – das ist so ein Thema für sich. Dass ein durchgetakteter Zeitplan den Hunden Sicherheit gibt, ist überall zu lesen. Das mag zutreffen, aber vor allem gibt er, so viel Ehrlichkeit muss sein, erst mal den Haltern selbst Sicherheit und garantiert ihnen einen halbwegs stressfreien, gut planbaren Alltag. Gegner einer solchen stringenten Planung kritisieren, dass Hunde mit der Zeit immer eingefahrener werden und beispielsweise nur noch zu ganz bestimmten Zeiten fressen können. Mir scheint das etwas übertrieben, jedenfalls habe ich bei Frieda noch nichts Derartiges bemerkt. Außerdem lernen Hunde sehr schnell, und man kann ihnen Beigebrachtes ja auch wieder abgewöhnen. Allerdings verläuft Friedas täglicher Morgen mit Gassigehen, Fressen und Spielen zwar immer ziemlich gleich, aber den zeitlichen Ablauf können wir beide einigermaßen variieren. Bei anderen Hundehaltern ist das Zeitfenster sicherlich deutlich knapper bemessen, und da könnten Probleme schon eher auftreten Wie auch immer: Mein lieber Hund schien mir zumindest am Montag und gestern noch ziemlich drömelig und von Müdigkeitsattacken heimgesucht.

In einem Ratgeber fand ich jetzt den Tipp, die Aufsteh-, Fress- und Gassizeiten ungefähr eine Woche vor der Umstellung sukzessive um jeweils rund zehn Minuten zu verschieben. Tja, dafür ist es jetzt zu spät – hätte ich mich mal früher drum kümmern können. Mal sehen, wie Frieda in den nächsten Tagen so klarkommt, vielleicht nehme ich mir das dann für die Umstellung auf die Winterzeit vor (wann beginnt die noch mal?).

Eine traurige Nachricht erreichte mich gestern von Abendblatt-Leserin Carin C., über deren vermissten Hund Nelly ich vor zwei Wochen berichtet hatte. Nelly ist jetzt tot am Hummelsee aufgefunden worden. Offenbar war sie bei Schneetreiben in einem kurzen, unbemerkten Augenblick Anfang März aufs dünne Eis gelaufen, eingebrochen und ertrunken.

Familie C. hofft, dass Nelly nicht lange leiden musste und im eiskalten Wasser schnell ihr kleines Hundeleben aushauchte. "Sie hatte ein kurzes, aber schönes Leben", schrieb mir Frau C., die sich jetzt, nachdem Nelly begraben ist, vielleicht irgendwann auf "ein neues Hundeleben" einlassen kann.

Das Leben muss weitergehen, deshalb jetzt ein etwas rabiater Übergang. In der kommenden Woche rückt ein großes Datum näher: Die gute Frieda wird ein Jahr alt! Entsprechend wird es dann Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. Denn trotz intensiver Vorbereitung mithilfe diverser Ratgeber hat sie uns in einigen Phasen ihres einjährigen Erdendaseins doch sehr überrascht, in einigen auch ziemlich überrumpelt.

Welche das genau sind, erfahren Sie dann termingerecht in der kommenden Woche.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.