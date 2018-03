Leine los! Frieda macht das schon ganz gut

Halb Hamburg kränkelt. Aber von der Grippewelle haben Frieda und ich zum Glück (noch) nichts abbekommen. Alles nur Glückssache, oder liegt es an dem vielen Rumrennen in der kalten Luft? Hunde können sich ja auch bei Menschen anstecken und ganz ähnliche Krankheitssymptome entwickeln. Darauf verzichten wir gerne, denn momentan lernt Frieda (aktueller Spitzname: Friedebutsch) intensiv Neues: nämlich das Laufen ohne Leine.

In dieser Stadt darf man durchaus mit einem nicht angeleinten Hund herumspazieren – wenn auch nicht mit jedem Tier und überall. Das regelt das Hundegesetz ziemlich genau, nachzulesen zum Beispiel im Internet bei ­hamburg.de. Unabhängig davon kommt bei so ziemlich allen Hundehaltern irgendwann der Tag, an dem sie keine Lust mehr auf das An- und Umleinen und das wechselseitige Gezerre haben. Endlich mal ohne loszulegen, das hat schon was – für beide Seiten. Menschliche Teenager und ihre Eltern gehen ja irgendwann auch nicht mehr so gerne Hand in Hand – meistens jedenfalls. Bei Hunden kommt hinzu, dass sie (anders als die meisten Teenies) gefordert werden wollen, immer etwas Neues lernen und Erlerntes vertiefen müssen. Dieses "Arbeiten", der aufwendigste Teil des Lebens mit Hund, gibt ihnen vor allem eines: Sicherheit. Und so wie der Halter sich seinen Hund wünscht, muss er ihn eben auch erziehen – ohne Angstmachen und übertriebenen Zwang.

Ich finde es schwierig, den richtigen Zeitpunkt für leinenlose Spaziergänge abzupassen, da muss man schon ein Gespür entwickeln. Manche Hundeexperten raten dazu, schon Welpen ohne Leine mitlaufen zu lassen – und das mit unbestreitbarem Erfolg. Das mag in ländlichen Gegenden gut funktionieren, in der Stadt ist es aber viel zu gefährlich. Frieda geht zwar sehr gut bei Fuß und hält sich an Kommandos wie "steh" und "sitz". Sie lässt sich aber noch sehr leicht ablenken, und das ist in der Nähe von Straßen nicht ohne. Eine zu große Verlockung sind zum Beispiel dicke Blätter, die ihr vom Wind vor die Nase geweht werden. Sie rennt hinterher, hört auf kein Kommando, ist total auf diese vermeintlichen Mäuse fixiert. Ein anderes Beispiel: Stundenlang gingen wir kürzlich mit ihr durch die Heide, tadellos blieb sie bei Fuß. Als dann bei Einbruch der Dämmerung in der Ferne ein Auto vorbeifuhr, raste Frieda hinter den immer kleiner werdenden Rücklichtern her, bis auch sie nur noch ein Punkt am Horizont war. Langer Geschichten kurzer Sinn: Mein lieber Hund kann schon ganz prima ohne Leine gehen – aber eben noch lange nicht überall. Da wird jetzt nichts erzwungen oder beschleunigt. Über weitere Fortschritte halte ich Sie auf dem Laufenden.

Aktuell gucke ich immer gerne zu, wie das Ganze so bei den anderen klappt, und das ist oft erschreckend eindrucksvoll. Kürzlich spielte Friedebutsch mal mit einem Papillon (noch so eine Sorte, von der ich vor einem Jahr noch nie gehört hatte). Dieser niemals angeleinte Hund und sein Herrchen sind ein ganz ungewöhnlich gut eingespieltes Team. Aber was ich diesmal mit denen erlebte, war wirklich kaum zu glauben.

Irgendwann sagte der Mann zu dem Tier: "Lass uns mal weitergehen." Ganz ohne Kommando oder Geste, mehr so im Plauderton. Sofort setzte sich die Hündin in Bewegung. "Vergiss dein Bällchen nicht", war der nächste Satz, wieder nur freundlich nebenbei gesprochen. Peggy drehte um, lief den ganzen Weg zurück, brachte den Ball. Dann wollte sie mühsam über einen kleinen Zaun springen. Herrchen zeigte auf eine Lücke: "Warum gehst du hier nicht einfach durch?" Und so geschah es.

Ich registrierte das, ganz ehrlich, zwischen Faszination und Frust. Wie schafft man das? Peggy, so erzählte der Mann, war nie in ihrem Leben bei einem Hundetraining. Auch das noch. Schließlich hörte ich ihn sagen: "So, jetzt geh'n wir mal Kaffee trinken, das ham' wir uns verdient." Wollte der mich auf den Arm nehmen? Ich träume von einem Spaziergang ohne Leine – und dann so was. Vermutlich bringt Peggy auch noch Milch und Zucker und rührt den Kaffee um.

Jetzt mal nicht meckern, sondern: dranbleiben. Es gibt noch eine Menge zu tun – für Frieda und ihr Herrchen.

