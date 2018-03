Bewährungsprobe für die deutsche Demokratie

Selten war der Frust über die Regierenden so groß – und die Kluft so tief zwischen den Forderungen nach einem grundlegenden Neustart und dem, was man dem Drei-Parteien-Bündnis zutraut, das jetzt aus einer Koalition der Verlierer ein Zukunftslabor machen muss.

Erschwerend kommt hinzu, dass ein klarer Auftrag nicht zu erkennen ist. Die Wählerinnen und Wähler, die CDU, CSU oder Sozialdemokraten ihre Stimme gegeben haben, sind sich bestenfalls beim "Bloß kein ,Weiter so'!" einig. Und weil die Großen Koalitionen bereits tiefe Spuren hinterlassen haben, will das Wahlvolk Parteien mit unverkennbarem Profil. Zugleich sollen sie sich kompromissbereit zeigen und kraftvoll gemeinsam regieren. Eine unlösbare Aufgabe!

Die Autorin ist Chefredakteurin von NDR Info

Foto: NDR/Marcus Krüger

Was nun? Regierungskrampf, Koalitionsbruch und dann Neuwahlen? Auf dieses Szenario könnte man sich schon mal einstellen, wäre die Lage nicht so ernst. Die kommenden Jahre seien "Bewährungsjahre für die Demokratie", hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem neuen Kabinett mit auf den steinigen Weg gegeben. Das klingt nach Pathos, dabei spricht er nur aus, was viele spüren. So viel Verunsicherung und Angst, Enttäuschung und Wut, Protest und sogar Hass hat es in Deutschland lange nicht gegeben. Und das, obwohl unsere europäischen Nachbarn mit Bewunderung und Neid auf unser stabiles Wirtschaftswachstum und die niedrigen Arbeitslosenzahlen blicken.

Warum sind alle so gereizt, hat Volker Weidermann in der aktuellen Literatur-Beilage des "Spiegel" gefragt. Woher kommt dieser Überdruss am Bestehenden? Diese Hoffnung auf den erlösenden Knall? Befunde, die sich durch die wichtigsten neuen Bücher dieses Frühjahrs ziehen. Prominente deutsche Autoren versuchen dem auf den Grund zu gehen. Literatur kann Denkanstöße geben; Politik aber muss handeln, jetzt!

Was geschieht, wenn wir den Ernst der Lage nicht erkennen, kann man in Italien sehen. Jeder Zweite hat dort radikale Parteien gewählt. Parteien, die das Blaue vom Himmel versprechen und zugleich nicht mal Ansätze für die Lösung der gewaltigen Probleme des Landes haben. Was also kann und muss die Koalition leisten? Die Herausforderungen wirken erdrückend: Pflegenotstand, Breitbandausbau, Migration, Stadt-Land-Gefälle, Altersarmut, Mieten-Explosion, um nur einige zu nennen. Dazu eine Welt, die sich in bedrohlicher Unordnung befindet. Aber Deutschland ist stark! Und ordentlich regieren wäre eine vernünftige Devise für das Drei-Parteien-Bündnis. Das klingt matt und perspektivlos und wäre doch sehr viel wert.

Denn im Kern geht es darum, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückzugewinnen. Der Arbeitsauftrag an die Große Koalition lautet also: Koalitionsvertrag zügig abarbeiten, Versprechen einlösen, Schritt für Schritt. Dabei Konflikte offen austragen und nicht verschweigen, wie schmerzhaft mancher Kompromiss ist. Entscheidungen nachvollziehbar erklären und nicht als alternativlos verkaufen. Gelingen kann das nur, wenn die drei Großen im Kabinett erkennen, dass sie den Erfolg dieser Koalition unbedingt brauchen. Merkel und Seehofer, weil sie die Bühne nicht als Verlierer verlassen wollen, Scholz weil er den Boden für bessere Zeiten bereiten will, für sich und seine Partei.

Die Bewährungsprobe für die Demokratie kann Deutschland nur bestehen, wenn die Bürger diesen beschwerlichen Weg mitgehen: Probleme nüchtern sehen, nicht auf einfache Lösungen setzen, Vertrauen schenken, Zug um Zug. Ob das alles gelingt? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es gelingen muss.

