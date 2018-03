Hartz IV – die Woche der Scheinheiligkeit

Jens Spahn, drolligerweise Merkel-Gegenspieler und CDU-Hoffnungsträger in einer Person, war in dieser Woche in aller Munde. Vor allem im Munde seiner politischen Gegner. Denn der jungforsche Münsterländer hatte sich zuletzt gleich mehrfach arg weit aus dem Fenster gelehnt. Spahn betonte im Abendblatt, mit Hartz IV habe "jeder das, was er zum Leben braucht". Er fügte hinzu, die Tafeln "helfen Menschen, die auf jeden Euro achten müssen. Aber niemand müsste in Deutschland hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe." Und: Deutschland habe "eines der besten Sozialsysteme der Welt".

Seitdem wird Jens Spahn überall, in den Redaktionsstuben und auf den Kanzeln, in Parlamenten und am virtuellen Stammtisch, unter Beschuss genommen: "Soziale Kälte, dein Name ist Spahn", ätzt der "Tagesspiegel". Die Linkspartei beklagt "arrogante Belehrungen", und Ulrich Schneider, Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, gibt den Klassenkämpfer: "Es gehört schon eine Menge Dreistigkeit dazu, mit einem Einkommen von mehreren Tausend Euro im Monat zu erklären, mit 416 Euro hat man im Zweifelsfall, was man so braucht." Was wohl Herr Schneider verdient?

Überall hört man das wohlfeile Lied von der grassierenden Armut, der sozialen Schere, die immer weiter aufgeht. Bizarr, wer sich zu Wort meldet. Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz überrascht mit der Aussage: "Wir haben andere Vorstellungen, und das weiß auch jeder." Er glaube, "Herr Spahn bedauert ein wenig, was er gesagt hat". Heißt das im Umkehrschluss, dass Olaf Scholz, einer der Architekten der Hartz-Reformen, diese Reformen bedauert? Und was ist eigentlich mit den Grünen, die in der Meisterschaft der schlanken Füße stets Goldmedaillenanwärter wären? Grünen-Chef Robert Habeck empörte sich in der "Bild"-Zeitung: "Kinder- und Altersarmut, Demütigungen und Existenzängste sind real – oft nicht trotz, sondern wegen Hartz IV." Wer hat noch gleich mit der SPD genau diese Reformen durchgesetzt? Ach, die Grünen.

Um nicht missverstanden zu werden: Wer Armut in diesem Land leugnet, ist nicht von dieser Welt. Der Alltag gerade von Alleinerziehenden bleibt schwierig – darüber muss nicht nur gesprochen, da muss gehandelt werden.

Aber die Debatte der vergangenen Tage wirkt arg wohlfeil. Wer sich am lautesten empört, hält sich vielleicht für den moralischsten Menschen und bekommt den meisten Applaus. Mit ihrer maßlosen Kritik untergraben die Kritiker aber das Vertrauen in den Sozialstaat – und den Konsens über diese historische Errungenschaft.

Es gibt viel moralische Empörung, aber erschreckend wenig Fakten. Nach der Definition der Wissenschaft gilt als arm, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Da beginnt schon das Problem: Diese Größe ist statistisch – wenn morgen alle Menschen das Doppelte bekämen, würde sich nichts an der Armut im Land ändern. Eine große Gruppe der "Armen" sind Studenten und Auszubildende – wegen ihrer niedrigen Einkommen. Statistiker verwenden daher lieber den sogenannten Gini-Koeffizienten für die Bewertung der Einkommensverteilung. Der ist aber bei vielen Journalisten und Politikern nicht so populär: Denn er hat sich seit 2007 kaum verändert und auch seit den 80er- Jahren nur leicht verschlechtert. Die wachsende Ungleichheit kann man kritisieren – sie ist aber ein weltweites Phänomen, das viel mit der Globalisierung zu tun hat. Übrigens spielt eine Rolle, dass Deutschland in den vergangenen Jahren 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat – die natürlich zunächst arm sind und die Statistik verzerren.

Man muss hierzulande über Armut diskutieren, aber nicht mit Schaum vorm Mund, sondern mit Ideen im Kopf: Höhere Sozialtransfers mögen manchmal helfen, sind aber kein Königsweg. Vielmehr muss es um die Befreiung aus der Armut gehen – und die funktioniert nur über Bildung, Bildung, Bildung und eine Prise protestantischer Arbeitsethik. Chancengleichheit lautet das Ziel, nicht Gleichheit. Denn Gleichheit ist nicht gerecht. Wer arbeitet, muss mehr haben als der, der nicht arbeitet.

