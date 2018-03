Es reicht: Nie wieder Umzugshelfer!

Hilfsbereitschaft ist wichtig, man könnte altmodisch von einer einzigartigen Tugend sprechen. Ich bin immer hilfsbereit, geleite zum Beispiel alte Menschen über die Straße – auch gegen deren Willen.

Nun mal ernsthaft. Bei einem Punkt ist damit jetzt endgültig Schluss, Aus, Finito. Ich spreche vom Helfen bei einem Umzug. Hiermit verkünde ich das ganz offiziell – und dass mich künftig bitte bloß keiner mehr danach fragt.

Neulich hatte ich mich zum allerletzten Mal wieder breitschlagen lassen – im familiären Umfeld, wie das so schön heißt. Und dann gleich der Hauptgewinn: von einem Hamburger Dachgeschoss ins andere – beide ohne Fahrstuhl.

Ich will Sie jetzt hier nicht langweilen mit Schilderungen von Planungschaos, Rückenschmerzen und Krach im Treppenhaus. Aber eines muss ich loswerden: Wenn es um den Transport geht, sind und bleiben die schlimmsten Möbelstücke: Matratzen. Alle Helfer machen um diese immer den größten Bogen, schleppen lieber Bücherkisten oder bauen Schränke auseinander. Die Ma­tratzen will keiner in Angriff nehmen. Warum das so ist? Irgendwie flutschen die Dinger dauernd weg und biegen sich immer an den falschen Stellen. Man bekommt sie nie richtig um die Ecken, sie sind erstaunlich schwer und sperrig. Ich kriege jetzt noch Bluthochdruck, wenn ich an diese blöden, muffigen Matratzen denke, von denen manche Leute ("für Übernachtungsbesuch") ja auch noch jede Menge zu Hause horten.

Während ich das hier aufschreibe, fällt mir gerade ein, dass mir ein Kumpel fürs Helfen bei einem Umzug vor circa zehn Jahren immer noch ein Essen schuldet. Hannes, falls du das liest: Such doch schon mal ein Restaurant aus.

