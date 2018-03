Donald Trump fordert die EU heraus

Jetzt ist Schluss mit lustig. Lange, viel zu lange hat man sich vor allem in Europa über die bisweilen bizarren Marotten des amerikanischen Präsidenten mokiert; viel zu lange auch seine Eskapaden unter dem Generalmotto "America first" nicht wirklich ernst genommen. Und nun das: Strafzölle für die Importe von Stahl und Aluminium von hüben nach drüben. Das kann richtig wehtun, und schon vor Inkrafttreten dieser von Trump als ökonomische Notwehr deklarierten Aktionen ist das Gejammer vor allem in Europa groß.

Dabei war das alles doch längst absehbar. Trump hat doch von Anfang an keinen Zweifel daran gelassen, was er von multilateraler Handelspolitik hält. Ganz nebenbei: Die jetzt mit Zeter und Mordio von der EU angedrohten Klagen bei der Welthandelsorganisation, WTO, wecken im Weißen Haus nur ein müdes Lächeln. Jeder weiß, dass Trump von UN-Institutionen so gut wie nichts hält, bei denen die USA ohnehin seit Jahren in der Kreide stehen. Da mag man in Brüssel noch so intensiv vor Wut schäumen: Es wird nichts nützen. Natürlich hätte man von einem global denkenden und handelnden US-Präsidenten mehr Kooperation als Konfrontation erwarten können. Doch hat die deutsche Kanzlerin schon vor Jahresfrist nicht völlig zu Recht die Verlässlichkeit der US-Administration in Zweifel gezogen?

Ganz nebenbei. Hat nicht Deutschland allzu lange mit sicht- und spürbarem Stolz wie eine Monstranz den Status des Exportweltmeisters vor sich hergetragen. Dabei wurde offenbar allzu oft außer Acht gelassen, dass unsere Überschüsse die Unterschüsse der sogenannten Handelspartner sind und waren. Das hatte gewiss auch qualitative Gründe – deutsche Produkte sind oft gut, doch ein faires Äquivalent fehlt zumeist. So gesehen befinden wir uns seit Jahrzehnten in einem stillen Handelskrieg, in dem das Recht des Stärkeren vor der Stärke der Gerechtigkeit rangierte.

Jetzt schlägt die US-Administration kräftig zurück. Sie beruft sich nicht zu Unrecht auf ihr notorisches Außenhandelsbilanzdefizit und zeigt jetzt allen die Harke, schießt dabei allerdings übers Ziel hinaus. Dass Trump zudem die Strafzölle mit den nach seiner Meinung zu geringen Rüstungsausgaben vieler Nato-Staaten, allen voran Deutschland, verbindet, zeigt, wie perfide inzwischen ein konfrontatives Denken im Weißen Haus Raum gegriffen hat.

Dies belegen nicht nur die massenhaften Fluchtbewegungen der Trump-Berater wie zuletzt des Wirtschaftsexperten Cohen und mehr als hundert gegen die Zölle protestierende Republikaner. Der Geschäftsmann Trump denkt und handelt innen- wie außenpolitisch nach dem Gewinn-und-Verlust-Prinzip. So erklärt sich denn auch die Ausnahmeregelung für Kanada und Mexiko, weil Trump bei den aktuellen Neuverhandlungen zum Nafta-Abkommen mit beiden Staaten mehr für die USA herauszuholen gedenkt.

Keine Frage: der sich jetzt anbahnende Handelskrieg ist nicht mehr und nicht weniger als ein Paradigmenwechsel in der Globalisierung. Trump will allen Ernstes zurück in die Steinzeit der bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, und zwar weltweit. Das passt haargenau in seine "America first"-Parole und hat zum Ziel, die Partner von heute in die Rolle von schwächlichen Satelliten von morgen zu drängen. Es ist die bislang größte Herausforderung der aktuell schwächelnden Europäischen Union. Die Spalter Europas sitzen nicht nur in den nationalistisch aufgestellten Regierungen der Mitgliedstaaten, der Spaltpilz gedeiht in Washington.

