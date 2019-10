Aus Spaß sollten Sie einmal folgenden Text, der keinerlei Anspruch auf literarischen Wert erhebt, so korrigieren, als wären Sie ein Redakteur, der alle Rechtschreib-, Grammatik- und Zeichensetzungsfehler in dem Manuskript entfernen muss:

Das 14jährige Mädchen mit dem lilanenen Kleid und dem orangenen Schal setzte sich an den Tisch nahe des Fensters, schob das Buch mit den Märchen der Gebrüder Grimm zur Seite und machte sich an die Hausaufgaben. Sie hatte einen Aufsatz für’s Fach Deutsch zu schreiben und zwar über die Erlebnisse während der Großen Ferien. Biggy, wie die Schülerin von ihren FreundInnen gerufen wurde, bemühte sich um einen flüssigen Stiel, und streute auch ein Paar Partikeln in die Sätze, das sich auf deutsch gut ließt. Sie fühlte sich aber durch das kleine Kindergeschrei aus dem Nebenzimmer gestört und rief ihrem Brüderchen, der scheinbar diesen Höllen-Lärm veranstaltete, durch die geschlossene Tür zu: „Geb Ruhe!“. Es ist nicht das Optimalste, das die beiden Zimmer so dicht beieinander liegen, doch so lange die Familie keine grössere Wohnung gefunden hat, haben sich bisher Alle arrangieren gemusst. Vater hat des wegen bereits mit der Nachbarin und derem netten Mann gesprochen. Biggy’s kleiner Bruder versuchte draußen inzwischen die Schnur seines Drachen zusammen zu binden und ihn steigenzulassen. Auf ein Mal fing es an zu regnen, sodass er die Flugversuche ein für allemal beendete. Brüderchen aß Spaghettis, und Biggy gedachte wieder ihren zarten Gefühlen, die wegen dem fremden Jungen in ihr ganz andere Seiten zum klingen gebracht hatten. Doch von Freudschen Thesen wußte sie noch nichts. Sie fragte sich, ob das Liebe ist? Ihre Mine begann zu leuchten. Ihre Erinnerung war nicht todzukriegen und machte sie totunglücklich. Dabei hatte sie dem fremden auf dem Oberdeck der „Alte Liebe“ nur zugewunken.

Zählen Sie durch, wie viele Fehler Sie gefunden haben. Bekommen Sie keinen Schreck, aber an 50 Stellen hätten Sie eingreifen müssen. Deshalb kann die Auflösung nur in Stichwörtern erfolgen, wobei das kursiv Gestellte die richtige Form ist:

1) 14-jährig; 2) 3) lila Kleid und orange Schal (nicht flektierbare Farbadjektive); 4) nahe dem Fenster (Dativ); 5) der Brüder Grimm (nicht: Gebrüder); 6) das Mädchen – es (grammatisches Geschlecht); 7) fürs (ohne Apostroph); 8) vor und zwar steht immer ein Komma; 9) die großen Ferien mögen lang sein, werden aber kleingeschrieben; 10) Freunde und Freundinnen (kein Binnenversal!); 11) der Besen hat einen Stiel, der Text aber einen Stil; 12) hier kein Komma vor und (Folgesatz ohne Subjekt); 13) ein Paar Schuhe (zwei), aber ein paar Wörter (mehrere); 14) was sich gut liest; 15) auf Deutsch (in der Sprache Deutsch); 16) liest von lesen; 17) das Geschrei kleiner Kinder (das Attribut darf sich nicht auf das Bestimmungswort beziehen); 18) das Brüderchen, das; 19) der Kleine machte nicht scheinbar, sondern anscheinend Lärm; 20) Höllenlärm (es besteht kein Anlass, das Wort zu koppeln); 21) 22) „Gib Ruhe!“ (e/i-Wechsel im Imperativ; hier nach der wörtlichen Rede kein Schlusspunkt); 23) das Optimale (optimal bezeichnet bereits ein Maximum); 24) dass (Konjunktion mit Doppel-s);

25) solange (hier Konjunktion und kein Adverb); 26) größere (das Eszett wurde nicht abgeschafft); 27) alle (klein, unbestimmtes Zahlwort); 28) arrangieren müssen (Ersatzinfinitiv); 29) deswegen; 30) deren nettem Mann; 31) Biggys (ohne Apostroph); 32) seines Drachens (von der Drachen und nicht der Drache); 33) zusammenbinden bitte zusammen; 34) steigen lassen bitte getrennt; 35) 36) auf einmal, aber ein für alle Mal; 37) die Form Spaghetti (ohne -s) ist bereits der Plural; 38) ihrer zarten Gefühle (Genitiv); 39) wegen des Jungen (ebenfalls Genitiv); 40) Saiten (die klingen wie bei einer Geige); 41) zum Klingen (groß); 42) Freud’sche oder freudsche Thesen; 43) wusste; 44) ist. (kein Fragezeichen nach indirekten Fragesätzen); 45) ihre Miene (Antlitz); 46) 47) totkriegen (Tätigkeit), aber todunglücklich (Zustand); 48) dem Fremden (groß); 49) der „Alten Liebe“; 50) zugewinkt. Übrigens: Der Plural die Partikeln war richtig!

