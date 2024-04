Hamburg. Zuerst nur im Norden, dann bundesweit glänzte der „Jäger“ in der TV-Show „Gefragt-Gejagt“ mit seinem Wissen. Besonderes Gedenken in Planung.

Klaus Otto Nagorsnik war jahrelang als „Jäger“ bei „Gefragt – Gejagt“ zu sehen, im Alter von 68 Jahren ist er jetzt überraschend gestorben

Wegbegleiter aus dem Showgeschäft nehmen öffentlich Abschied

Was die ARD jetzt plant

Angefangen hat er als Buchhändler, dann arbeitete er 30 Jahre lang bis zum Eintritt in den Ruhestand als Bibliothekar in der Stadtbücherei Münster. Deutschlandweit bekannt wurde Klaus Otto Nagorsnik aber als Jäger. Also nicht als ein echter Jäger, der mit der Flinte im Wald Wild jagt, sondern als Jäger in der ARD-Quiz-Show „Gefragt – Gejagt“. Jetzt ist Klaus Otto Nagorsnik überraschend gestorben, wie die ARD am Mittwoch bekannt gab. Er wurde 68 Jahre alt.

Nagorsnik stammt aus dem Münsterland, genauer: aus der Kleinstadt Billerbeck (Kreis Coesfeld). Seit 2014, damals noch im NDR-Fernsehen, war er einer der Jäger bei „Gefragt - Gejagt“. Bemerkenswerterweise besaß Nagorsnik selbst seit 1988 keinen Fernseher mehr, da er der Ansicht war, durchs Lesen mehr und bessere Informationen aufnehmen zu können. Überhaupt engagierte sich der Westfale leidenschaftlich fürs Lesen. Und ebenso leidenschaftlich verdingte er sich als Quiz-Spieler. Er gehörte deutschlandweit zur absoluten Elite. Angesehene Titel holte er bei etlichen Quiz-Meisterschaften. Und einmal verließ der „Jäger“ sogar sein angestammtes Revier – da sah man ihn in der ARD-Vorabendserie „Großstadtrevier“ als Fotograf.

Klaus Otto Nagorsnik von „Gefragt – Gejagt“ überraschend gestorben

Mastermind Nagorsnik avancierte durch sein Wissen, seinen scharfen Verstand gepaart mit seinem „typisch“ westfälischen, knochentrockenen Humor zum Publikumsliebling der erfolgreichen Sendung. Und jetzt trauert die ganze „Gefragt – Gejagt“-Familie um ihn.

Besonders bewegende Worte finden die Jägerinnen und Jäger der Quiz-Show. „Mit Klaus Otto Nagorsnik verlieren wir einen großen Quizzer mit hoher Bildung, der sich mit der Ilias ebenso auskannte, wie mit dem BVB in all seinen Facetten. Das ‚Gefragt-Gejagt‘ Team war über die Jahre zu seiner zweiten Familie geworden und seine Einsätze auf dem Jägerstuhl waren Festtage für ihn, die ihm die Chance gaben, seinen Wissensschatz, aber auch seinen westfälischen Humor und Charme voll auszuspielen“, heißt es.

Mehr zum Thema

Und weiter: „Wir verlieren einen feinen Menschen mit großem Gerechtigkeitssinn. Wir werden Klaus Otto Nagorsnik zutiefst vermissen. Bis bald in der großen Bibliothek, lieber KO!“ Auch Alexander Bommes, Moderator der Sendung, würdigt den „Jäger“ der ersten Stunde. „Wir verlieren mit Klaus Otto Nagorsnik ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude. Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst. Die Jagd wird auch für ihn weitergehen“, sagt Bommes.

„Gefragt – Gejagt“-Star verstorben: Nagorsnik ist noch in den Folgen der neuen Staffel zu sehen

Ein paar Folgen wird es mit dem Quiz-König und Chef-Jäger aber noch geben: Wie die ARD mitteilte, werden die bereits vorproduzierten Folgen der neuen Staffel von „Gefragt-Gejagt“ mit Klaus Otto Nagorsnik im Gedenken an ihn ab 13. Mai 2024 im Ersten zu sehen sein.