NDR lässt eigene Unternehmenskultur extern überprüfen

Hamburg. Wegen erheblicher atmosphärischer Störungen in seinen Landesfunkhäusern in Hamburg und Kiel will der NDR seine Unternehmenskultur auf den Prüfstand stellen. Sie scheine das tieferliegende Problem der Konflikte im NDR zu sein, sagte Stephan Reimers, den der NDR mit der Überprüfung beauftragt hat. Reimers war lange Chef der Diakonie in Hamburg und will seinen Bericht im ersten Quartal 2023 vorliegen.

NDR: Interner Bericht führt zu personellen Konsequenzen

Ein interner Bericht war zu dem Schluss gekommen, dass sich in der Kürze der Zeit keine Belege für einen "politischen Filter" im Landesfunkhaus finden ließen – betonte aber auch, dass dieser Vorwurf nur mit einer systematischen Überprüfung der Berichterstattung belegen oder entkräften ließe. Das sei aber "in der zur Verfügung stehenden Zeit" nicht möglich gewesen.

Trotzdem hatte der Bericht, der besonders am NDR-Standort Kiel ein stark gestörtes Arbeitsklima festgestellt hatte, bereits personelle Konsequenzen: Der Kieler Chefredakteur Norbert Lorentzen und die Redaktionsleiterin Julia Stein wurden von ihren bisherigen Aufgaben entbunden. Zur Zukunft der Hamburger Landesfunkhausdirektorin Sabine Rossbach gibt es bisher keine Angaben.