Warum Olli Dittrich der bessere Trump ist

Hamburg. Auf so eine Idee muss man erst einmal kommen: Günther Jauch kann in seiner Talk-Sendung „House of Trumps“ einen ganz besonderen Gast begrüßen, der bislang unbehelligt von den Weltmedien im beschaulichen Taunus lebte. Der bieder-brave Landmaschinenhändler Peter Trump erzählt dort die unglaubliche Geschichte seiner Familie – und die von gemeinsamen Sommermonaten mit seinem berühmten Vetter aus Amerika: Es ist der scheidende US-Präsident Donald Trump, der zwischen 1954 und 1959 regelmäßig die Sommerfrische im hessischen Würmeling verbrachte.

Es sind Fake News, denn weder gibt es Peter Trump – der wird nun genial von Olli Dittrich gespielt –, noch hat es einen Trump-Sprössling nach dem Krieg ins Hessische verschlagen. Die Geschichte aber ist gut erfunden und wird eingebettet in reale Begebenheiten. Der falsche Trump fügt sich somit richtig gut ein in Olli Dittrichs losen TV-Zyklus, der Fernsehformate persifliert: Diese Folge wirkt wie eine der unzähligen Talkshows, die im deutschen Fernsehen am laufenden Band ausgestrahlt werden. Ein prominenter Fragesteller, hier der echte Günther Jauch, trifft einen halbprominenten Gast, bei dem sich der zappende Zuschauer fragt, wo er den schon einmal gesehen hat. Die Fragerunde wird unterbrochen von eingeblendeten Bildern und mit Musik untermalten Einspielclips. Alles wirkt normal – aber alles ist erlogen.

„Ich liebe die Täuschung, die Möglichkeit mit der Fiktion, der Erfindung, so nah wie möglich an die Wahrheit heranzukommen. Nach dem Motto: frei erfunden, könnte aber wahr sein“, sagt Ditt­rich. Der zufällig einschaltende Zuschauer solle denken, das muss echt sein. „Das ist die Basis, auf der sich der Plan entfaltet und funktioniert. Dazu gehört in diesem Fall, dass im Studio ein seriöser, bekannter Journalist – möglichst einer der besten, den wir dafür in Deutschland haben – meine Figur befragt.“

Spiel mit den Fakten

Die Idee geht auf. Ein ernster wie seriöser Günther Jauch trotzt dem im karierten Pullover auftretenden Peter Trump wahrlich Unglaubliches ab. Jauch kennt die Lebensgeschichte, aber nicht die Antworten seines Gastes, das macht das Format spannend: Im breitesten Hessisch – Dittrich wurde 1956 in Offenbach geboren – schwadroniert der vermeintlich 72-jährige Peter Trump über gemeinsame Kindheitserlebnisse. Vom Banalen dreht Dittrich das Ganze schnell ins Absurde. So erzählt Dittrich alias Trump, dass die Idee des Trump-Towers in Wahrheit auf das gemeinsame Baumhaus im Taunus zurückgehe („Hinterher wollte er von mir noch Miete haben“). Auch die architektonische Idee stamme von ihm. Der Akkordeon-Spieler schlug vor, das Haus wie eine große Ziehharmonika zu gestalten. Auf die mit dem „großen Indianerehrenwort“ versprochenen zehn Etagen aber wartet Peter bis heute.

Das Faszinierende an dem Spiel mit der Wirklichkeit ist das Spiel mit den Fakten. Tatsächlich hat Donald Trump deutsche Wurzeln: Dessen Großvater Friedrich wanderte 1885 aus der Pfalz nach New York aus und bemühte sich später um seine Rückkehr, noch für seinen Vater Fred war Deutsch die Muttersprache. Pläne hatte auch der Immobilienmogul Donald für die alte Heimat seiner Familie: In Stuttgart war 2001 ein 220 Meter hoher Trump-Tower geplant, der dann aber in der Umsetzung scheiterte. Der erfundene Peter erzählt, er sollte dort Geschäftsführer werden.

Bizarre Bilder

Geschickt wird „The Real Donald Trump“ mit seinen Kindheitsprägungen in Deutschland erklärt. Schon beim Minigolf in Traben-Trarbach war er demnach der schlechte Verlierer, der Niederlagen nicht akzeptieren kann. Im Hessischen organisierte er seine erste Miss-Wahl, damals noch die Wahl zur Kartoffelkönigin. Dabei ging Donald „der Ilona an die Wäsch‘“, der 13-Jährige löste einen Skandal aus: „Der bringt die ganze Jejend in Unsijerheit.“

Bizarr sind die Bilder des imaginären Besuchs des heimattümelnden Landmaschinenvertreters im Weißen Haus und Peters Pläne, nach Ablauf der Immunität seinen reichen Vetter zu verklagen. Plötzlich zaubert er ein Testament des realen Friedrich Trump aus dem Hut, das Donald einst in einer Schatulle in Hessen vergessen habe: Die Kanzlei in Würmeling, spezialisiert auf Agrarrecht, bereite schon die Klage vor. Peter möchte dann in den USA eine kleine Schankwirtschaft eröffnen mit hessischen Spezialitäten, Handkäs mit Musik, Äppelwoi und Kegelbahn.

Beeindruckt resümiert Jauch, einige Kapitel der Geschichte müssten umgeschrieben werden, wohlgemerkt der Familiengeschichte. Denn nun hätte die Sippe noch einen ganz anderen Vertreter – ohne Arg, Glamour und ohne Amerika.

House of Trumps 23.50 Uhr, ARD