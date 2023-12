Weihnachtsfilme 2023 im TV: Sendetermine von "Santa Clause", "Aschenbrödel" & Co.

Berlin.

In rund zwei Wochen ist Weihnachten

Weihnachtsfilme läuten die besinnliche Zeit im TV ein

Lesen Sie hier, wann beliebten Filme wie wie "Aschenbrödel", "Der kleine Lord" und Co. im TV zu sehen sind

Jahr für Jahr laufen unzählige Weihnachtsfilme und -klassiker im TV. Und obwohl manche Menschen Dauerbrenner wie "Der kleine Lord", "Aschenbrödel" oder "Kevin – Allein zu Haus" schon fast auswendig kennen, schalten sie doch immer wieder ein. Bestimmte Filme gehören für viele Menschen einfach zu Weihnachten. Das ist auch 2023 so. Und viele der Klassiker werden auch in diesem Jahr im Fernsehen gezeigt. Wir haben die wichtigsten Sendetermine für Sie zusammengefasst.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Das sind die Sendetermine 2023

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist einer der Klassiker unter den Filmen zu Weihnachten und sorgt jedes Jahr für Traum-Einschaltquoten. Entsprechend häufig läuft die deutsch-tschechische Koproduktion von 1973 im Fernsehen.

3. Dezember 2023, 15.00 Uhr - Das Erste

10. Dezember 2023, 12.30 Uhr - HR

10. Dezember 2023, 14.00 Uhr - RBB

10. Dezember 2023, 15.40 Uhr - SWR

16. Dezember 2023, 12.35 Uhr - NDR

17. Dezember 2023, 15.50 Uhr - MDR

24. Dezember 2023, 13.15 Uhr - Das Erste

24. Dezember 2023, 15.05 Uhr - NDR

24. Dezember 2023, 20.15 Uhr - WDR

25. Dezember 2023, 9.40 Uhr - Das Erste

25. Dezember 2023, 16.35 Uhr - MDR

25. Dezember 2023, 23.00 Uhr - SWR

26. Dezember 2023, 16.35 Uhr - RBB

31. Dezember 2023, 12.00 Uhr - KiKa

31. Dezember 2023, 20.15 Uhr - HR

6. Januar 2024, 11.15 Uhr - BR

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" läuft auch rund um Weihnachten 2022 mehrfach im TV.

Foto: dpa

ZUGABE - der Kultur-Newsletter Jeden Donnerstag alles lesen, was auf Hamburgs Bühnen und hinter den Kulissen los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Übrigens: Viele Weihnachtsfilme, darunter auch Aschenbrödel, gibt es inzwischen auch im Stream.

"Der kleine Lord": Wann läuft der Weihnachtsfilm 2023 im TV?

Auch "Der kleine Lord" ist einer der Filme, die fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms sind. Die Romanverfilmung um den achtjährigen Cedric, der plötzlich erfährt, dass er zu einer britischen Adelsfamilie gehört, ist seit Jahrzehnten Kult.

Ganz so oft wie "Aschenbrödel" wird der Film aus dem Jahr 1980 aber nicht im Fernsehen gezeigt. Im Free-TV läuft er lediglich zweimal:

22. Dezember, 20.15 Uhr - Das Erste

26. Dezember, 16.35 Uhr - Das Erste

„Der kleine Lord“ mit Ricky Schroder wird auch um Weihnachten 2022 mehrfach im TV gezeigt.

Foto: imago stock / imago/United Archives

Weihnachten 2023: "Sissi" – Wann läuft die Trilogie im TV?

"Sissi" gehört – zumindest in Mitteleuropa – zu den legendärsten Filmen des 20. Jahrhunderts. Die Trilogie um die österreichische Kaiserin Elisabeth aus den 50er Jahren mit Romy Schneider in der Hauptrolle läuft an Weihnachten 2023 wie alle Jahre wieder zu den Festtagen im TV.

"Sissi": Sonntag, 25. Dezember, 16.35 Uhr - Das Erste

"Sissi – Die junge Kaiserin": Sonntag, 25. Dezember, 18.15 Uhr - Das Erste

"Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin": Montag, 26. Dezember, 18.15 Uhr - Das Erste

Die „Sissi“-Filme sind seit Jahrzehnten Kult.

Foto: imago stock / imago images/Prod.DB

"Kevin – Allein zu Haus" an Weihnachten 2023 im TV

Auch die Filmreihe über Kevin McCallister, den der junge Macaulay Culkin 1991 zum ersten Mal zum Leben erweckt hat, gehört seither zu den Weihnachtsklassikern schlechthin. Der Streifen, in dem der freche Blondschopf über Weihnachten von seinen Eltern zu Hause vergessen wird, läuft seit Jahren immer an den Weihnachtstagen im FreeTV, dieses Jahr zu folgenden Terminen:

24. Dezember 2023, 20.15 Uhr - Sat.1

25. Dezember 2023, 17.50 Uhr - Sat.1

Der zweite Teil "Kevin – Allein in New York" läuft nur einmal im Fernsehen:

25. Dezember 2023, 20.15 Uhr - Sat.1

“Kevin – Allein zu Haus“ läuft auch in diesem Jahr an Heiligabend.

Foto: 20th Century Fox

Weihnachtsfilme im TV: "Santa Clause - Eine schöne Bescherung"

Auch dieser Weihnachtsfilm gehört zu den Klassikern schlechthin. Der Streifen handelt von Scott Calvin (Tim Allen), der plötzlich wohl oder übel in die Fußstapfen des Weihnachtsmanns treten muss – ganz zum Staunen seines kleinen Sohnes Charlie. Mit jeder Menge Witz und Magie zieht der Kultfilm an den Feiertagen für gewöhnlich jede Menge Menschen vor die Fernseher. An folgenden Tagen können Filmfans die festliche Komödie in der Flimmerkiste sehen:

26. November 2023, 20.15 Uhr - Disney Channel

28. November 2023, 23.00 Uhr - Disney Channel

9. Dezember 2023, 20.15 Uhr - Vox

Die Fortsetzung "Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung" aus dem Jahr 2002 wird ebenfalls im Free TV ausgestrahlt.

28. November 2023, 20.15 Uhr, Disney Channel

30. November 2023, 22.05 Uhr, Disney Channel

13. Dezember 2023, 20.15 Uhr, Vox

"Santa Clause - Eine schöne Bescherung" mit Tim Allen in der Hauptrolle.

Foto: IMAGO / United Archives

Vier Jahre später folgte der dritte Teil "Santa Clause 3 – Eine frostige Bescherung". Im Fernsehen wird er zu folgenden Terminen ausgestrahlt:

30. November 2023, 20.15 Uhr - Disney Channel

1. Dezember 2023, 22.00 Uhr - Disney Channel

20. Dezember 2023, 20.15 Uhr - Vox

(fmg)