NDR: Auch Tagesschau von Warnstreik betroffen?

Ver.di ruft Mitarbeiter zu 51-stündigem Ausstand auf. Gehen schon in der kommenden Nacht beim NDR Lichter aus?

Licht aus wegen Warnstreiks? Judith Rakers im Studio der Tagesschau in Hamburg Lokstedt.

Hamburg. Der NDR in Hamburg steht aufgrund eines Streikaufrufes der Gewerkschaft Ver.di vor Einschränkungen seines Radio- und Fernsehprogramms. Das kann von Donnerstag 0 Uhr an auch die Flaggschiffe Tagesschau und Tagesthemen von ARD Aktuell betreffen. Ver.di ruft alle Beschäftigten der öffentlich-rechtlichen Sender zu einem Warnstreik auf, der bis Sonnabendmorgen um 3 Uhr andauern soll, also insgesamt 51 Stunden.

Das sei von den Gewerkschaftern so beschlossen worden, sagte Ver.di-Gewerkschaftssekretär Lars Stubbe dem Hamburger Abendblatt. Man rechne mit mehreren Hundert Beschäftigten, die sich an dem zeitweiligen Ausstand beteiligen werden. Zuletzt seien es 400 NDR-Mitarbeiter gewesen.

Das fordert Ver.di von der ARD

Ver.di fordert in dem Tarifstreit sechs Prozent mehr bei Gehältern und Honoraren über eine Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hätten bislang für zwei Jahre je 2,25 Prozent angeboten und für die folgenden neun Monate ebenfalls. Der letzte Teil sei aber unter anderem an das zukünftige Finanzergebnis des Senders und die Höhe der Gebühren gekoppelt und könne deshalb sofort gekündigt werden.

Die Gewerkschaft orientiert sich am Ergebnis des öffentlichen Dienstes, der nach verschiedenen Berechnungen die Gehälter um rund acht Prozent (für 33 Monate) erhöht.

"Intendanten wollen Einkommen senken"

Mit einer Versammlung auf dem NDR-Gelände in Lokstedt soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden. „Die Intendanten wollen die Einkommen der Beschäftigten dauerhaft senken. Substanz und Gestaltungsmöglichkeit werden dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk so geraubt. Vor dem Hintergrund der zunehmenden gesellschaftlichen Spaltung ist dies unverantwortlich und gedankenlos“, sagte Martin Dieckmann, der Ver.di-Fachbereichsleiter Medien. Dass der groß angelegte Warnstreik noch abgewendet werden kann, daran glaubt bei den Gewerkschaften niemand.

Eine Stellungnahme des NDR zu dem Streikaufruf war am frühen Nachmittag noch nicht zu erhalten.