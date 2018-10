Immer auf der Suche nach guten Geschichten

Filmproduzentin Heike Wiehle-Timm im Büro der Relevant Film in Hamburg.

Hamburg. Gerade wurde die Hamburger Filmproduzentin Heike Wiehle-Timm beim Filmfest in Hamburg mit dem Produzentenpreis ausgezeichnet. An diesem Sonnabend läuft in der ARD die von ihrer Firma Relevant Film produzierte Komödie „Endlich Gardasee“ mit Cornelia Froboess.

Sie haben einst am Theater angefangen – warum der Wechsel zum Film?

Heike Wiehle-Timm: Das Theater ist ein geschützter, subventionierter Raum. Er bietet viele künstlerische Freiheiten, insbesondere im Findungs- und Probenprozess. Irgendwann wollte ich herausfinden, ob ich in der Lage war, Geschichten für ein breiteres Publikum zu entwickeln, die anspruchsvoll und unterhaltend sind.

Wie finden Sie gute Geschichten?

Wiehle-Timm: Ich versuche so ziemlich alles zu lesen. Bücher, Zeitungen, Nachrichten. Ich bekomme Ideen von Autoren, Regisseuren, Verlagen. Manchmal ist es nur eine kleine Zeitungsnotiz. Manchmal fasziniert mich ein Krimi, den mir jemand empfohlen hat.

Wie geht es weiter, wenn Sie eine gute Geschichte gefunden haben?

Wiehle-Timm: Ich habe mittlerweile vertrauensvolle Kontakte zu etlichen Redakteuren bei den Sendern. Ich überlege, wer sich für die Geschichte begeistern ließe und welcher Sendeplatz passen könnte. Dann fasse die Idee kurz zusammen und schaue, ob sie auf Interesse stößt.

Was waren Ihre teuersten Produktionen?

Wiehle-Timm: Kinofilme wie „Blueprint“ mit Franka Potente. Da lagen die Kosten bei über vier Millionen Euro.

Wie hoch ist das Risiko, mit einer Produktion sehr viel Geld zu verlieren?

Wiehle-Timm: Das Risiko ist da. Aber ich bin kein Spieler. Ich habe immer versucht, mir im kreativen Bereich Partner zu suchen, die sich auf den gegebenen Rahmen einlassen. Es ging bei uns nie um die Existenz. Aber bei einer Überziehung des Budgets braucht man manchmal zwei Jahre Arbeit, um das wieder auszubürsten. Ich erinnere mich an einen plötzlichen Wetterumschwung, der uns einmal bei Dreharbeiten in den Alpen ereilte. Über Nacht hatte es völlig überraschend geschneit. Alles war weiß. Am Tag zuvor hatten wir auf grünen Wiesen gedreht. Da stimmten die Anschlüsse nicht mehr. Wir mussten improvisieren und sind dann früher als geplant zum Drehen nach Italien gefahren. Als der Schnee getaut war, haben wir die restlichen Szenen gedreht. Das ist noch mal gut gegangen, aber diese Kostenrisiken liegen allein beim Produzenten.

Was war die größte Enttäuschung?

Wiehle-Timm: Dass unser wunderbarer Musikfilm „Nur eine Nacht“ nicht wie erhofft Quote gemacht hat. Manchmal aber trifft man mit einem Film auch ins Mark, wie jetzt mit „Aufbruch in die Freiheit“, der am 29. Oktober im ZDF laufen wird. Als wir begonnen haben, dachten wir, wir erzählen eine historische Geschichte über die Abtreibungsdiskussion der 1970er-Jahre. Durch die #MeToo-Debatte und die Diskussion über den § 219a ist das jetzt ein hochaktueller Film, für den wir soeben den Hamburger Produzentenpreis gewonnen haben.

Haben Sie ein nächstes Leuchtturmprojekt?

Wiehle-Timm: Ich habe die Rechte an der Jahrhundert-Trilogie „Töchter einer neuen Zeit“ von Carmen Korn erworben – diese großartige Hamburg-Saga, die eine Frauenfreundschaftsgeschichte im letzten Jahrhundert fulminant erzählt. Aus dem Roman soll ein Mehrteiler für das Fernsehen entstehen. Der gesellschaftliche und politische Erzählbogen ist groß, aber es lohnt sich, denn wir müssen uns immer wieder unserer eigenen Geschichte vergewissern. Wenn wir das nicht tun, landen wir bei der AfD.

Viel Prominenz zur Eröffnung des Filmfests Hamburg: Schauspielerin Sibel Kekilli erschien mit strahlendem Lächeln auf dem roten Teppich Foto: dpa

Schauspieler Peter Lohmeyer kam ebenfalls Foto: Georg Wendt/dpa

Das Ehepaar Gustav Peter Wöhler (links), Schauspieler, und Albert Wiederspiel, Leiter Filmfest Hamburg Foto: dpa

Schauspielerin Katja Danowski wurde von ihrem Kollegen Samuel Weiss stürmisch begrüßt Foto: dpa

Zu Späßen aufgelegt: Der isländische Regisseur Benedikt Erlingsson und Schauspielerin Halldora Geirhardsdottir Foto: dpa



Schauspielerin Nina Petri Foto: dpa

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kam mit seiner Frau Eva-Maria. Er eröffnete das Filmfest Foto: dpa

Jana Schiedek, Staatsrätin der Behörde für Kultur und Medien, und Carsten Brosda, Hamburgs Kultursenator, (beide SPD) Foto: dpa



