Höhle der Löwen: Maschmeyer macht Konkurrenz-Sendung

München/Hamburg. Jetzt geht Hannovers erfolgreichster Export seit den Scorpions fremd: Carsten Maschmeyer, zuletzt Investor bei der "Höhle der Löwen" auf Vox und Ehemann von Schauspielerin Veronica Ferres, wird vom 21. März an beim Konkurrenzsender Sat.1 (zunächst acht Folgen immer mittwochs 20.15 Uhr) als Mitglied der Jury von "Start up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?" zu sehen sein. AWD-Gründer Maschmeyer hat reichlich Erfahrung als Gründer, Selfmade-Millionär und Fernsehexperte.

Wie ProSiebenSat.1 am Donnerstag mitteilte, werde Maschmeyer mit seinen drei Kollegen aus 2000 Bewerbern "Deutschlands größtes Gründertalent" suchen und sicherlich finden. "Mit den 14 aussichtsreichsten Kandidaten bricht er auf zu einer achtwöchigen Gründungs-Reise, während die künftigen Unternehmer in immer anspruchsvolleren Challenges beweisen müssen, dass sie das Zeug zu Deutschlands erfolgreichstem Gründer haben." So weit die Anpreisung für das neue Format.