Ausstellung Der religiöse Beuys in Berlin

Eugen Blume, deutscher Kurator und Kunsthistoriker, steht in der Ausstellung Joseph Beuys "Der Erfinder der Elektrizität" in der St. Matthäus-Kirche.

Auftakt zum Jubiläumsjahr: In der Ausstellung "Der Erfinder der Elektrizität" in der Berliner St. Matthäus-Kirche sind bis zum 12. September die religiösen Einflüsse in den Werken von Beuys zu sehen.