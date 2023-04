Elbphilharmonie: „Grand Dame“ der Pianisten zaubert Musik aus anderen Sphären

Hamburg. Welche Klänge muss sich der ältere Beethoven, der mit über 50 Jahren vermutlich so gut wie nichts mehr hörte, in seinem Kopf vorgestellt haben? Großartige, so viel ist sicher, denkt man nur an die späten Klaviersonaten und Streichquartette, die neunte Sinfonie, die Missa Solemnis.

Es gibt die These, dass Beethoven gerade, weil er kaum noch etwas hörte, so innovativ, so visionär sein konnte, einfach sein Ideal einer Musik erschaffen konnte. Wie sehr er sich beispielsweise in seinen letzten drei Klaviersonaten von den üblichen Formen gelöst hat, wie ungewöhnlich er eine Sonate beginnen oder enden lassen konnte, das zeigte das umjubelte Elbphilharmonie-Recital der japanischen Pianistin Mitsuko Uchida.

Wenn Mitsuko Uchida spielt, dann ist das Musik aus anderen Sphären

Sie ist die „Grande Dame“ der Pianisten-Szene. Die zarte, schmale Frau kommt langsam, aber doch bestimmt auf die Bühne, man spürt sofort ihre Konzentration. Dass die heute 74-Jährige schon immer eine Meisterin der zarten Töne war, kommt viele Stellen in den anspruchsvollen letzten drei Beethoven-Sonaten zugute.

Die E-Dur-Sonate Op. 109 beginnt philosophierend, ein Motiv wird improvisierend vorgestellt, wiederholt, aneinandergereiht. Das ist keine eigentliche Melodie, höchstens der Ansatz dazu. Mitsuko Uchida nutzt das, sie spielt gelöst, lässt der glöckchenartigen melodischen Linie viel Raum sich zu entfalten, nimmt sich viele Tempofreiheiten, bremst oder beschleunigt mal hier, mal da. Das kurze Prestissimo zügelt sie ein wenig, spielt es fast beiläufig. Und dann: Schon im ausgedehnten langsamen Andante-Satz zum Schluss dieser ersten der letzten drei Sonaten hat sie die himmlische Ruhe, die sie später in der Arietta letzten c-Moll-Sonate wieder zeigen wird.

Nie wird die Pianistin bei Beethoven bombastisch, stets vermeidet sie Pathos

Diese Ruhe ist nötig – in Op. 109 und 111 – auch um die schweren Trillerketten am Schluss so leicht wie möglich klingen zu lassen, und noch die gleichzeitig klingenden thematischen Linien hörbar zu machen. Die mittlere As-Dur-Sonate Op. 110 hat einige gesanglichere Themen, die Uchida leuchten lässt und mit Intensität gestaltet. Nie wird die Pianistin bombastisch. Sie vermeidet Pathos, auch bei der sphärisch entrückten Fuge im Finalsatz. Sie bleibt immer nobel.

Doch gerade im ersten Satz der letzten Sonate Op. 111 könnte sie auftrumpfen. Die markig punktierten Akkorde, die grimmig rollenden Figuren haben Profil bei Mitsuko Uchida, aber sie bindet alles in ein klassisches Ebenmaß. Dazu gehört auch, dass sie einige der rhythmisch fast jazzigen Variationen der Schluss-Arietta ein bisschen zu zahm spielt. Sie wollte wohl die Abgeklärtheit dieser Musik aus anderen Sphären nicht trüben.