Hamburg. Die Welt ist ein Sündenpfuhl. Die Menschen haben den Sinn für Anstand und Ordnung, für jedes Maß verloren. Und so gleicht die opulente Drehbühne, die Barbara Ehnes im Thalia Theater errichtet hat, eher einem Berliner Düster-Club als einem herzoglichen Hof.

Eine Mischung aus Gefängnis, Bordell und Sado-Maso-Keller, gespickt mit Fleisch, Kadavern, Ketten, einem Phallus-Brunnen. Neben der Bühne und einer mit Emojis, Metall- und Flaschenresten marmorierten Video-Ebene (Ute Schall, Hannes Francke) sind die Kostüme von Annabelle Witt zwischen halbseiden und barock ein Kracher.

Shakespeares „Maß für Maß“ feiert am Thalia Theater Premiere

Jede Menge Bühnen-Hingucker also, die Lust machen auf Stefan Puchers Lesart von William Shakespeares „Maß für Maß“, die am Thalia Theater Premiere feierte. Es mischt aber noch ein Dritter mit. Denn im Grunde ist der Abend, basierend auf einer Neuübersetzung und Bearbeitung des Autors Thomas Melle, eine Shakespeare-Überschreibung. Pucher und Melle verlegen den Klassiker – wie schon zuletzt „König Lear“ in München – in eine heutige Welt, was nur bedingt aufgeht, aber auf jeden Fall glamourös ist und toll aussieht.

Weil es in dem Klassiker auch um Moral und Macht, um Disziplin und Askese statt Lust und Lasterhaftigkeit geht, zieht Melle eine Parallele zur den Einschränkungen bedingt durch die Corona-Pandemie. Statt der Pest, wie zu Lebzeiten Shakespeares, greift die Seuche des „schwedischen Odems“ um sich und muss eingedämmt werden. Es hagelt Verbote: Triebabfuhr, freie Liebe, Regentanz, Tanz überhaupt. Das Leben ist kein Vulkan mehr.

„Mit dem Atem ist nicht zu spaßen“, sagt Sandra Flubachers Bordellbesitzerin Madame Überkrass. Die Analogie mag naheliegen, besonders originell ist sie nicht und raubt dem Abend eher theatrale Kraft, als dass sie eine weitere Bedeutungsebene einzieht.

Lisa Hagmeister gibt einen hinreißenden Herzog

Lisa Hagmeister gibt im ausladenden Blumenkleid einen hinreißenden Herzog, sozusagen die Angela Merkel des Staates Vienna, ab. Des Regierens und der laxen Auslegung der Gesetze müde, ist ihr der Staat ein „windelweicher Bettnässer“. Mit brillantem Intellekt ausgestattet, initiiert sie ein Verwechslungsspiel. Lord Angelo, bei Jirka Zett ein übergeschlechtliches Wesen in güldener Rokoko-Bluse, Pumphose mit Overknees und gewelltem Blondhaar, soll während ihrer längeren Abwesenheit die Geschäfte führen. Zett gibt Angelo mit ausdrucksstarker, präziser Ambivalenz als seltsam verklemmten, im Innern durchaus lüsternen Galan, der hofft, dass die bloße Verkündigung neuer Gesetzesstrenge schon für ihre Durchsetzung sorgen wird.

Allerdings gerät er gleich an einen schwierigen Fall. Der verdorbene Adelige Claudio hat seine schwangere Verlobte Julia betrogen, sich dabei den „schwedischen Odem“ geholt und diesen an sie weitergereicht. Für dieses Vergehen soll er nun sterben.

Ensemble-Neuzugang Johannes Hegemann blickt den ganzen Abend in Fesseln liegend nur von der Video-Leinwand und gibt seinem Claudio doch bemerkenswerte Kontur. Als Julia hat Toini Ruhnke kaum mehr als einen Kurzauftritt, glänzt dabei aber mit Selbstbewusstsein und einem beeindruckenden Schnellsprech-Monolog.

Die inhaltliche Verschiebung wiederum ist eine kluge, heutige Setzung des Autors Thomas Melle, besteht das Vergehen bei Shakespeare doch darin, dass Claudio Julia vor der Eheschließung beigewohnt hat – heute eher keines Skandales würdig. Der herumschleichende Einflüsterer Lucio (Stefan Stern) sucht Claudios Schwester Isabella, eine „kommende Nonne“ in ihrem „Retreat“ auf und überredet sie, sich für den Bruder bei Angelo einzusetzen – mit unverhohlen sexuellen „Argumenten. Ensemble-Neuzugang Lisa-Maria Sommerfeld ist als Isabella ein wahres Ereignis und als unbeirrbare Novizin eine Naturgewalt.

Stärkste Szene des Abends

Die Konfrontation mit Jirka Zetts von Geilheit übermanntem Angelo zählt zu den stärksten Szenen des Abends. Zett ist mit jeder feinen Geste, jedem wohl platzierten Wort und jeder aasigen Grimasse sehenswert. Und so massiv er die in einem Menschenschädel kauernde Isabella in einer seltsamen Mischung aus Verachtung und Gier bedrängt, so entschlossen setzt sie sich gegen ihn und sein patriarchales Gebaren zur Wehr.

Schließlich kommt es zur von der nunmehr als Mönch verkleideten Herzogin eingefädelten Verwechslung. Und wenn der selbstgewisse Angelo Queens „I want to break free“ zu softer Electro-Orgel anstimmt, hat er noch lange nicht realisiert, dass die Frauen im Hintergrund die Strippen der Macht längst gezogen haben.

Thomas Melle hält in seiner Bearbeitung Inhalt und Bedeutung auf Abstand

Thomas Melle („Die Welt im Rücken“) ist derzeit einer der gefragtesten Theaterautoren. Er versteht es, feine Sätze zu drechseln und hübsch mit Worten zu spielen. Die immer wieder aufflammenden Pandemie-Analogien und der durchgehend ironisch-distanzierte Ton halten aber in seiner „Maß für Maß“-Bearbeitung auch Inhalt und Bedeutung auf Abstand. Manches bleibt da bloßer Kommentar zur Krise oder bemühtes Kabarett, in dem auch die Verweigerer und Verschwörer ihr Fett abbekommen.

Regisseur Stefan Pucher wiederum ist eigentlich jemand, der sich auf mehr als schillernde Oberflächen versteht, zumal bei Shakespeare, wie einst sein kluger „Sommernachtstraum“ am Thalia Theater bewiesen hat. „Maß für Maß“ ist immer glamourös, oft unterhaltsam, manchmal auch langatmig.

Die Inszenierung hat aufregende und auch sehr komödiantische Momente, bisweilen aber bleiben eine Tiefenbohrung und damit auch eine nachhaltige Wirkung aus. Auch im Theater kommt es auf das richtige Maß an. Das wusste schon Shakespeare.

