Hamburg. Stößt die Kultur in Deutschland an immer engere Grenzen? Was darf noch gesagt werden, ohne dass Künstler, wie im Fall der vom Harbour Front Literaturfestival wegen Sicherheitsbedenken ausgeladenen Kabarettistin Lisa Eckhart, mit einem Auftrittsverbot mundtot gemacht werden? Wie bedroht ist die Freiheit der Kunst?

Der Begriff „Cancel Culture“ hat in den letzten Monaten eine ziemliche Wucht bekommen. Gemeint ist der Boykott von Personen, denen diskriminierende Aussagen oder Handlungen vorgeworfen werden. Davon gab es zuletzt eine ganze Reihe von Fällen, wozu auch der Komiker Dieter Nuhr gehört, dessen Beitrag für die Deutsche Forschungsgemeinschaft diese dann selbst wieder von ihrer Website entfernte.

Diskussion im Nochtspeicher: Jeder Fall ist anders

Grund genug für den Nochtspeicher, dort sollte Eckhart im September eigentlich aus ihrem Debütroman lesen, zu einer Podiumsdiskussion nach St. Pauli einzuladen. Auf der Bühne: Regula Venske, Schriftstellerin und Präsidentin des deutschen PEN-Clubs. Aram Ockert, Prokurist und Mitbegründer der Grünen. Matthias Politycki, Schriftsteller, und „Zeit“-Redakteur Hanno Rauterberg. Die Moderatorin Friederike Moldenhauer bewies gleich am Anfang hellseherische Fähigkeiten, als sie sagte: „Wir werden nachher mit mehr Fragen als mit Antworten nach Hause gehen.“

So war es dann auch, und das lag vor allem an einem Widerspruch. Denn die Debatte über dieses wichtige Thema sollte, so die Vorgabe, grundsätzlich und nicht nur anhand einzelner Skandale geführt werden. Zu Recht aber wiesen alle Diskutanten anhand einzelner Beispiele immer wieder darauf hin, dass man sehr wohl immer unterscheiden müsse, weil jeder Fall anders liege.

„Ein Problem ist die Feigheit der Institutionen“

Der Autoren-Protest gegen Woody Allens umstrittene Biographie, die peinliche WDR-Entschuldigung für das lächerliche Satire-Video „Meine Oma ist ‘ne alte Umweltsau“, die Auseinandersetzung über ein Gedicht des bolivianisch-schweizerischen Schriftstellers Eugen Gomringer an einer Berliner Hochschul-Fassade – da lässt sich wirklich fundiert nicht viel Grundsätzliches zu sagen.

Außer vielleicht, dass es in einer erhitzten digitalen Welt mehr Mut und Haltung der Handelnden braucht. „Ein Problem heute ist sicherlich die Feigheit der Institutionen“, sagte Aram Ockert. „Niemand möchte mehr falsche Entscheidungen treffen.“ Woher aber kommt die neue Hyperempfindlichkeit?, fragte Hanno Rautenberg. Wieso halten viele die Zwiespältigkeit nicht mehr aus, ohne gleich die Empörungskultur anzuschmeißen?

Das könnte Sie auch interessieren:

Für Matthias Politycki, der sich zuletzt einige Zeit in Wien aufgehalten hat, ist das eher ein deutsches Problem: „Wir neigen mitunter zu einer Schärfe, die uns weit über das Ziel hinaus trägt.“ Er wolle keineswegs „den Brei der Herzen“, es solle in den Debatten schon hoch hergehen. Aber in Österreich sei es eher so, dass, wenn man sich nicht einigen könne, es am Ende heißt: „Na, das geht sich jetzt halt gerade mal nicht aus.“

Bei der Frage nach der Diskurs-Hygiene ist das Hauen und Stechen für Regula Venske „keine Form einer Debattenkultur“. Sie sieht die Verantwortlichkeit in der Diskussion um grenzwertige Kultur bei jedem Einzelnen. „Wir müssen auch mal zugeben, dass wir in uns selbst widersprüchlich sind. Und dass wir permanent mit uns selbst aushandeln müssen, was wir noch ertragen können uns was nicht.“