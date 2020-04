Hamburg. Auch in Stockholm, wo er mit Frau und Kindern lebt, sei derzeit vieles anders, sagt Alan Gilbert, Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters. „Mein Kalender ist voll, aber ich habe immer frei.“ Das gilt auch für den Freitagabend, an dem ursprünglich die Eröffnung des Musikfests Hamburg geplant war.

Statt im Großen Saal der Elbphilharmonie am Pult zu stehen und Werke von Gubaidulina, Dvorak und Janacek zu dirigieren, sitzt der US-Amerikaner nun am PC und spricht mit Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter über Konzertpläne, die sich wegen der Corona-Pandemie zerschlagen haben, aber auch über Flexibilität, Optimismus und die Hoffnung, zumindest Teile des abgesagten Musikfest-Programms in die kommenden Saisons retten zu können.

Musikfest Hamburg: Vorab-Ersatz auf elbphilharmonie.de

Als Vorab-Ersatz gibt es einen gut 50-minütigen Stream, der zu einem wesentlichen Teil extra für diesen Anlass im leeren Großen Saal aufgenommen wurde – bis zum 24. Mai abrufbar unter www.elbphilharmonie.de.

Zum Auftakt spielt Titularorganistin Iveta Apkalna „Hell und Dunkel für Orgel Solo“ von Sofia Gubaidulina, der bei Hamburg lebende Komponistin, die eigentlich im Zentrum des Musikfests stehen sollte. Auch wenn der Klang daheim nicht so raumfüllend ist, wie in der Elbphilharmonie, der direkte Blick auf die Orgelmanuale entschädigt ein wenig dafür.

Dvoraks Neunte – berührend!

Sehr berührend dann das Largo aus Dvoraks 9. Sinfonie, arrangiert von Tamás Batiashvili und gespielt von seiner Tochter Lisa Batiashvili. Da stellen sich auch im heimischen Wohnzimmer die Nackenhaare vor Ergriffenheit auf. Weil nur fünf Personen gleichzeitig auf der Bühne sein durften, mussten die insgesamt zehn Orchestermusiker ihre Parts in zwei getrennten Gruppen aufnehmen.

Die 1. Sinfonie von Leonard Bernstein folgt als Konserve: Alan Gilbert hatte sie bei seinem Antrittskonzert im September 2019 dirigiert, damals wurde live mitgeschnitten. Zum Abschluss dann noch einmal Iveta Apkalna mit dem Postludium aus Janaceks „Missa Glagolskaja“. Wuchtiges Finale eines sehenswerten Wir-machen-das-Beste-daraus-Programms.