Hamburg. Beethoven überall. Die Reihe ProArte befindet sich eigentlich mitten in ihrem Zyklus der Klavierkonzerte: András Schiff und das Budapest Festival Orchestra haben sie auf vier Abende verteilt, zwei im vergangenen Dezember und zwei im kommenden Mai. Aber dann haben Geschäftsführer Burkhard Glashoff und seine Getreuen Nummer drei und Nummer fünf gleich noch einmal programmiert. Warum auch nicht, wenn man schon mal Igor Levit am Start hat. Der hat zwar just, ebenfalls bei ProArte, sämtliche Beethoven-Klaviersonaten gespielt. Aber Beethoven kann man nicht zuviel spielen.

Jedenfalls nicht, wenn er so gespielt wird wie an diesem Abend im Großen Saal der Elbphilharmonie. Wie er gespielt wurde, das lag, man muss es betonen, beileibe nicht nur am illustren Solisten. Mindestens genauso lag es an der Kammerakademie Potsdam und ihrem Chefdirigenten Antonello Manacorda.

Kammerakademie Potsdam stürzt sich auf die Musik

Diese Truppe steht in der Hamburger Wahrnehmung immer noch im Schatten des Ensemble Resonanz – Residenzensemble der Elbphilharmonie – und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Zu Unrecht. Die Potsdamer stürzten sich regelrecht auf die Musik und setzten die Anwesenden vom ersten Unisono-Ton der Streicher an unter Strom. Wie eine Bogensehne dehnte Manacorda dieses lange C, dann schoss er den Pfeil ab in einem rabiat kurzen Akkord, ach was, einem Schlag von einer Wucht, als geriete der Saal ins Wackeln. Und noch einmal. Und schon waren wir alle mittendrin in dem Drama, das die „Coriolan“-Ouvertüre in wenigen Minuten entfachte.

Die „Kammer“ im Namen des Ensembles hat ihren Sinn. Die im Vergleich zu einem Sinfonieorchester erheblich kleinere Streicherbesetzung ergibt eine ganz andere klangliche Balance. Die Streicher klingen wendiger, persönlicher, kammermusikalischer eben, und die Bläser können sich in diesem feinen Gewebe die verwegensten Pianissimo-Nuancen genehmigen. Manacorda kostete diese Lebendigkeit wieder einmal voll aus. Immer wieder gingen sie alle miteinander ins volle Risiko. Dann sprach eben mal ein Ton etwas später an, weil die Bläser fast unhörbar leise einsetzten. Sei’s drum.

Igor Levit – als wäre er ganz allein auf der Welt

In dem Willen, immer wieder an die Grenzen zu gehen, trafen sich die Musiker wunderbar mit Levit. Gemeinsam zogen sie aus, die Landschaften der beiden Konzerte zu erforschen. Die Naturhörner schmetterten in der Einführung von Nummer drei, das Fagott tanzte, und die Streicher trauten sich, jeden Schmuck wegzulassen. Alles klang nach Materie, Sturm und Drang, Essenz.

Levit nahm seine ersten Akkorde mit ungebremster, senkrechter Kraft. Die Läufe waren vor Tempo gelegentlich nicht ganz klar zu verstehen. Aber es waren die Kontraste, die das Publikum so packten. Wie Levit in der Kadenz des ersten Satzes all die Ausbrüche und Triller hinter sich ließ und sich so in das Seitenthema versenkte, als wäre er ganz allein auf der Welt. Wie die Künstler im fünften Konzert auf kleinstem Raum die Charaktere wechseln ließen: Mal blühten Blumen auf einer Bergwiese, mal knurrte das Solocello auf seinem tiefen Liegeton, und Levit formte die Passage von auftrumpfenden Schlägen zu einem hochdelikaten Glöckchenspiel um.

Keinen Deut anders hätten sie gestalten dürfen. Es ging ums Ganze. Dafür haben wir schließlich Musik.