Hamburg. In den Sinfonien von Ludwig van Beethoven steckt mehr als „nur“ Musik. Gerade ihren Rhythmen ist oft eine Sprengkraft einkomponiert, wie es sie vorher, bei Haydn und Mozart, nicht gab. Da meldet sich ein unbändiger Freiheitsdrang zu Wort, der den Werken eine gesellschaftliche, eine politische Dimension verleiht. Kein Wunder, dass die Zeitgenossen davon verstört waren.

Diese Widerborstigkeit auch heute, über 200 Jahre nach der Entstehung der Sinfonien, am Leben zu halten, ist keine ganz leichte Aufgabe für die Interpreten. Und womöglich wird sie eher noch erschwert, wenn man mit der Musik zu vertraut ist. Diesen Eindruck vermittelte zumindest der erste Teil des umjubelten Konzerts, mit dem die Wiener Philharmoniker ihre Kurzresidenz an der Elbphilharmonie – alle neun Beethoven-Sinfonien an vier Abenden in fünf Tagen – begannen.

Andris Nelsons dirigiert erste Beethoven-Sinfonien fast zu geschmeidig

Dem Orchester ist die Nähe zu Beethoven seit seiner Gründung im Jahr 1842 in die DNA gepflanzt; es hat die neun Sinfonien schon mehrfach als Zyklus aufgeführt, unter Dirigenten wie Karl Böhm, Leonard Bernstein oder Simon Rattle. Das hinterlässt seine Spuren. Natürlich weiß jeder Musiker im Schlaf, was im nächsten Takt passiert. Vielleicht liefen die erste und die zweite Sinfonie auch deshalb ein bisschen zu geschmeidig, zu sehr wie am Schnürchen.

Nicht, dass es routiniert geklungen hätte. Das wäre mit einem Dirigenten wie Andris Nelsons auch kaum denkbar. Wenn Nelsons, den Oberkörper leicht nach vorn gebeugt, Blickkontakt zum Orchester sucht, dem Konzertmeister verschmitzt zulächelt oder die Arme für einen kurzen Moment nach oben reißt, um einen Zielpunkt zu betonen, dann versprüht er eine mitreißende Musizierlust. Aber er tut das mit dem Charme eines verspielten Bären, der viel zu gutmütig ist, um auch mal die Zähne zu fletschen.

Die dynamischen Kontraste in der ersten Sinfonie waren nie als Schock, sondern als Neckerei inszeniert, das Poltern im Scherzo der zweiten polterte freundlich. Kaum eine Spur von der querköpfigen, manchmal zornigen Ruppigkeit, die ja auch beim frühen Beethoven schon hier und da aus der Musik hervorraunzt.

Natürlich ist das Klagen auf höchstem Niveau, wenn man sich darüber beschwert, dass ein Weltklasseorchester zu leichtfüßig durch die Partituren gleitet. Aber so eindrucksvoll es sein mag, mitzuerleben, wie organisch die Motive ineinander greifen, wie wunderbar warm und füllig die Philharmoniker klingen – manches war einfach etwas zu schön um wahr zu sein. Da fehlte doch noch was: dieses leichte Erstenttäuschungsgefühl bestätigte die zweite Hälfte des Konzerts, indem sie die Erwartungslücken füllte.

Wiener Philharmoniker schlagen ganz anderen Ton an

Nach der Pause wirkte das Orchester fast wie ausgewechselt. Nicht etwa, weil jetzt tatsächlich vereinzelt andere Musiker auf dem Podium saßen – darunter der fantastische junge Solo-Oboist Sebastian Breit, der zum Niederknien spielt –, sondern weil die Philharmoniker und ihr Dirigent einen ganz anderen Ton anschlugen. In der Eroica, seiner dritten Sinfonie, mit der auch Beethoven selbst neue Türen aufgerissen hat.

Der Kopfsatz klang zunächst noch eine Spur gebremst. Obwohl Andris Nelsons die Synkopen mit geballter Faust in Richtung Bühnenboden boxte, blieben die Tutti-Schläge vergleichsweise zahm. Als wäre Beethoven und mit ihm das Orchester nicht ganz sicher, ob er die Grenzen der klassischen Tradition endgültig durchstoßen will.

Doch im anschließenden Trauermarsch drang die Musik, drang die Interpretation dann in emotionale Tiefenschichten vor, die eine ganz neue Dimension des Ausdrucks eröffnen. Nelsons und seine Philharmoniker gruben sich weit in die Düsternis hinein – und ergründeten dort, angeschoben vom Raunen der Bässe und Celli, eine gewaltige emotionale Wucht.

Andris Nelsons und Wiener Philharmoniker minutenlang gefeiert

Nach der drückenden Schwermut erstrahlte das Licht der Freiheit in den anschließenden Sätzen umso heller. Im Scherzo entfachte Andris Nelsons genau jene explosive, für Beethoven so typische Energie, die einen im Geiste vom Sitz aufspringen lässt. Hier war er zu spüren, der unbedingte Wille zum Aufbruch, zur Revolution, ohne Rücksicht auf Verluste.

Dass da nicht alles technisch glatt ging, sondern selbst den famosen Wiener Philharmonikern ein paar rhythmische Wackler und intonatorische Unschärfen unterliefen, schmälerte den Eindruck nicht, im Gegenteil: Es war genau dieses Knirschen im Gebälk, was zuvor noch gefehlt hatte. An einem Abend mit Beethoven-Sinfonien, der ganz rund läuft, läuft auch etwas schief.

Mit der Eroica erreichte das Konzert jenen Grad an Intensität, der über die Spielfreude hinaus geht und das existenziell Erschütternde der Musik berührt. Dafür wurden Nelsons und das Orchester am Ende zu Recht minutenlang gefeiert.