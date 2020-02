Hamburg. Als Don Giovanni sorgte Andrè Schuen im Oktober 2019 mit seinem kernig-warmen, virilen Bariton für die wenigen Lichtblicke in der öden Neu-Inszenierung des Mozart-Klassikers von Jan Bosse an der Staatsoper Hamburg. Jetzt kam der Südtiroler als Liedsänger in die Elbphilharmonie. In ungewöhnlicher Begleitung: mit dem Boulanger Trio.

Die drei Damen dieses Klaviertrios, die sich nach den Komponistinnen-Schwestern Nadia und Lili Boulanger nennen, sind in Hamburg keine Unbekannten durch ihre hochklassigen Kammermusik-Recitals. Ungewöhnlich ist die Kombination Singstimme und Klaviertrio.

Ausgerechnet Beethoven komponierte rund 200 schottische, irische und walisische Lieder in dieser Besetzung, ein Auftragswerk eines britischen Verlegers. Kurios ist dabei, dass Beethoven bei seiner Vertonung der meisten Volkslieder nur die Melodien kannte, aber nicht den Text. In Insiderkreisen sind diese „Songs“ durchaus bekannt, aber selten im Konzert zu hören. Grund genug sie im Beethoven-Jahr in der Liedzyklus-Reihe der Elbphilharmonie zu präsentieren.

Elbphilharmonie: Bariton André Schuen und das Boulanger Trio begeistern

Dass Andrè Schuen auf der Opernbühne zuhause ist und schauspielerisch einiges „drauf hat“, spürte man auch bei diesem Lied-Recital. Er erzählt Geschichten mit seinem dunklen Bariton, der ein bisschen Bass-Charakteristik hat, und eine Menge Kraft und Körper. Schuen schien sich ganz bewusst zu zügeln, um den kleinen Saal der Elbphilharmonie nicht mit seinem Stimmvolumen zu erschlagen. Es gelang: Eindrücklich vor allem seine intensiven Piano-Abstufungen bei den nachdenklichen Facetten der „Irischen Lieder“ zum Schluss.

In „Des Soldaten Traum“, „Der Deserteur“ oder „Das Blutbad von Glencoe“ geht es um den (Un-) Sinn des Krieges. Auch bei den „Schottischen Liedern“ wechselten sich die introvertierten Stimmungen mit ruppig-rhythmischen (Trink-) Liedern ab. Zum volksliedartigen Charme kam aber besonders Beethovens raffinierte Begleitung, die beispielsweise Verflechtungen der Gesangslinien mit den Instrumentallinien herstellt.

Boulanger Trio mit Geige, Cello und Klavier

Dass das Boulanger Trio mit Birgit Erz an der Geige, Ilona Kind am Cello und Karla Haltenwanger am Klavier mit Andrè Schuen ein gut eingespieltes Team ist – vor drei Jahren kam eine CD genau mit diesen Liedern heraus –, kam der genau austarierten Balance von Stimme und Instrumenten zugute. Da passten sich Geige, Cello und Klavier den Farben von Andrè Schuens Bariton sensibel an oder sie bildeten, wenn nötig, einen Kontrast.

Zum Auftakt überzeugten Andrè Schuen und die Trio-Pianistin bei Beethovens reinem Klavierlied-Zyklus „An die ferne Geliebte“ mit feinen Schattierungen der Dynamik und der Farben. Bei den vier „Folk Songs“ von Benjamin Britten berührte die geschmackvolle Schlichtheit der Interpretation.

Originell und fantasievoll war auch das „Trio über irische Volksweisen“ des Schweizers Frank Martin, das „Solo“ des Boulanger Trios vor der Pause. Sphärisch, improvisatorisch, farbig, aber auch volksliedhaft rustikal geht es da zu. Gekonnt, wie die drei Musikerinnen das mit theatralischer Spannung vermittelten.