Hamburg. Wenn ein Konzertflyer dem Namen des Interpreten mehr Platz einräumt als dem des Komponisten, läuft irgendwas schief. Wenn derselbe vierseitige Flyer fast kein Wort über die Werke verliert, aber den „Ausnahmekünstler“ und sein Instrument bejubelt, wird der schräge Eindruck noch bestärkt.

Aber diese Darstellung des Veranstalters Image Consulting, die Johann Sebastian Bach und seine Cellosuiten für kaum der Rede wert hielt, schien auch dem Gefeierten selbst etwas unangenehm zu sein. Jedenfalls wirkte der Cellist Jan Vogler eine Spur irritiert, als er das Fehlen eines Programms zum Anlass nahm, die Reihenfolge der Sätze anzumoderieren.

Deutlich wurde die jahrelange Kenntnis der Bach-Suiten

Nicht nur verbal, auch musikalisch zerstreute Vogler schnell und überzeugend den Verdacht, dass sich da womöglich seine eigene Eitelkeit breit gemacht haben könnte und offenbarte seinen tiefen künstlerischen Ernst. Er interpretierte die ersten drei von Bachs Suiten für Cello solo im Kleinen Saal der Elbphilharmonie mit der Bogenkontrolle und klaren Intonation, die zum Rüstzeug jedes erstklassigen Streichers gehört, aber auch mit einer Selbstverständlichkeit in der Phrasierung und Artikulation, wie sie nur aus der jahrelangen Kenntnis der Stücke und einer intensiven Auseinandersetzung erwächst.

Obwohl er mit Noten spielte, bewies Jan Vogler mit jedem Strich, dass er die Musik in Fleisch und Blut, im Kopf und in den Fingern hat.

Vogler gönnte sich kleine Freiheiten

Hellhörig entschlüsselte er die latente Mehrstimmigkeit, die Bach dem Cello eingeschrieben hat und ergründete die verschiedenen Tanztypen, auf denen die Suiten basieren. Das majestätische Schreiten der Sarabande, den galanten Schwung von Bourée und Menuett, oder das virtuose Wirbeln der Gigue.

Vogler gönnte sich kleine Freiheiten, um Zäsuren zu setzen, um einzelne Töne mit einem Hauch Vibrato hervorzuheben und musikalische Zusammenhänge zu erschließen – wahrte aber immer den natürlichen Fluss der Musik. Im großen Bogen enthüllte er den emotionalen Reichtum und die unterschiedlichen Charaktere der einzelnen Suiten.

Eine Prise mehr Mut und Energie in der dritten Suite

Während die erste, in G-Dur, eine eher helle, vorfreudige Atmosphäre verbreitet, gründelt die zweite, in d-Moll, in einer teilweise ziemlich dunklen Melancholie. Hier ist Bach philosophischer, wie Vogler vor dem Stück kurz ausführte, hier kam auch die wunderbar warme Farbe seines Stradivari-Instruments noch mehr zum Tragen, das gerade auf den beiden unteren Saiten die Raumresonanz des Saals ansprach. Ein toller Klangeffekt.

Nach einer eher unnötigen und aus dem besagten Programmzettelchen auch nicht ersichtlichen Pause – vielleicht, um die Konzertdauer zu dehnen –, erkundete Vogler mit der dritten Suite die majestätische Pracht der Tonart C-Dur und verströmte dort noch eine Prise mehr Mut und Energie als im ersten Teil: Zum Abschluss eines musikalisch sehr stimmigen Abends, der keine Bach-Revolution anzettelte, der aber in der Balance aus Texttreue, sanglichem Ausdruck und historisch informierter Klangrede einen ganz eigenen Ton fand und den Hörer damit berührte.