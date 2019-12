Hamburg. Ein Liederabend ist eine Art Hochamt der klassischen Musik. Auf der Bühne nichts als ein Sänger, ein Pianist mit Flügel und vielleicht noch eine Bodenvase samt Blumenstrauß. Wer würde es wagen, diese Intimität aufzubrechen? Okay, Franz Schubert hat für seinen „Hirt auf dem Felsen“ eine Klarinette eingeschmuggelt.

Ansonsten aber führt das Repertoire für Stimme, Klavier plus eins im Konzertleben ein Schattendasein. Umso interessanter das Programm, das die Schweizer Mezzosopranistin Sonja Leutwyler und ihre Schwester, die Geigerin Astrid Leutwyler, in den Kleinen Saal der Elbphilharmonie mitgebracht haben. „Hymne à la beauté“ ist es überschrieben und reiht Raritäten aneinander wie Perlen auf der Schnur, im Zentrum stehen Lieder mit Klavier und Geige.

Konzert bietet hochvirtuose Geigenliteratur

Wer kennt schon „6 Gesänge“ op. 154 von Louis Spohr? Der macht seinem Ruf als Komponist hochvirtuoser Geigenliteratur Ehre und packt, was ihm an spieltechnischen Gemeinheiten gerade einfällt, in die Geigenstimme dieser melodisch so unschuldigen Lieder. Astrid Leutwyler schüttelt all die Girlanden und Läufe locker aus dem Ärmel, ihre Bellosio-Geige klingt wandelbar und charaktervoll. Aber Leutwyler drängt sich nie nach vorne, sondern begleitet aufmerksam, diskret, zärtlich, ebenso wie der Pianist Benjamin Engeli.

Es folgen „ Violons dans le soir“ von Camille Saint-Saëns und – mit Cello – „ Élégie“ von Jules Massenet. Die klingt so schmelzend, wie ihr Name suggeriert. Allerdings sind die Stücke nicht nur ähnlich besetzt, auch die Grundstimmung ist stets lyrisch-innig. Das wirkt auf Dauer ein wenig gleichförmig, zumal Sonja Leutwylers dynamisches Spektrum eher schmal bleibt. In der Tiefe trägt die Stimme wenig, aber auch in den höheren Lagen erhebt sie sich kaum einmal über die Instrumente. Ein Herzstück des Abends ist das „Geistliche Wiegenlied“, das Johannes Brahms auf das mittelalterliche Weihnachtslied „Joseph, lieber Joseph mein“ geschrieben hat.

Programmheft ohne Liedtexte

Mit dem diskreten Bratschenton von Christa Jardine verbindet sich Leutwylers Stimme mühelos. Nur schade, dass sich das Programmheft über den Hintergrund der Werke und ihrer Auswahl ausschweigt. Auch die Liedtexte sucht man vergebens. Eine leichte Unwucht hat das Konzert schon. Hübsch ist es dann wieder, dass sich die Streicher am Schluss zusammenfinden: Das Programm endet mit Ottorino Respighis „Il Tramonto“ für Mezzosopran und Streichquartett. Da weht etwas Wagner durch den Raum und etwas mehr Puccini. Und für den freundlichen Beifall der leider arg wenigen Zuhörer bedanken sich die Künstler mit dem „Abendlied“ von Josef Rheinberger.