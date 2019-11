Hamburg. Sie gehörten zu den Elektropionieren der späten 70er- und frühen 80er-Jahre – und verkauften mehr als 25 Millionen Singles sowie 15 Millionen Alben: Orchestral Manoeuvres in the Dark, kurz: OMD. 1500 Fans feierten am Sonnabend in der seit Monaten ausverkauften Großen Freiheit ein Wiedersehen mit der britischen Band und ein Wiederhören mit Hits wie "Electricity", "Maid of Orleans" und "Dreaming".

Die beiden Bandgründer Andy McCluskey und Paul Humphreys sind mit ihren Anhängern älter geworden, ohne spürbar zu altern. Während McCluskey wie eh und je zu seinen eigenen Hits auf der Bühne tanzt und mit den Armen rudert, hält Humphreys sich im Hintergrund und übernimmt nur bei wenigen Songs wie "Forever Live and Die" den Gesangspart.

Weniger synthetisch als früher

Nach fast zwei Stunden steht fest: Die Hits klingen viel weniger synthetisch als früher, sondern viel ausgereifter. Es wurde offenbar nicht nur für die jüngst erschienene Hit-Kollektion "Souvenir" alles ordentlich "remastered", sondern auch für die Bühne. Und für Klassiker des Elektropops und des New Wave sind die Kinder der 70er und 80er (fast) immer noch zu begeistern.