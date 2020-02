Hamburg. Das dürfte einer der Höhepunkte der Spielzeit im kommenden Jahr werden: Am 3. Januar 2021 gibt Star-Tenor Andrea Bocelli ein Gastspiel im Großen Saal der Elbphilharmonie. Das Konzert in Hamburg bildet gleichzeitig den Auftakt einer Bocelli-Tournee durch Deutschland und Österreich.

Bocelli setzt Tournee-Highlight in Elbphilharmonie

In der Elbphilharmonie interpretiert Bocelli nur klassische Musik und setzt mit dem Megahit "Time to Say Goodbye" auf sein gewohntes Bühnenprogramm. Der Veranstalter verspricht dem Publikum, es werde "mal laut, mal leise".

Der Vorverkauf für das Hamburg-Konzert startet am Mittwoch, den 26. Februar, um 10 Uhr online und bei allen Vorverkaufsstellen. Die Ticketpreise haben es allerdings in sich: Karten kosten zwischen 249 und 797 Euro.

Foto: Mark Seliger / Decca Records

Wissenswertes zu Andrea Bocelli:

Der Startenor hat bereits über 90 Millionen Tonträger verkauft

Im jüngsten Album "Si Forever" singt er Duette mit Jennifer Garner und Ellie Goulding

Das Vorgängeralbum "Si" wurde 2019 für einen Grammy in der Kategorie "The Best Traditional Pop Vocal Album" nominiert.

Im gleichen Jahr nahm das Album Platz Eins der Billboard Charts (USA) ein.

Der Tenor erhielt 2018 den Global Award als "Best Classical Artist".

Den Stern in Hollywood's Walk Of Fame weihte Bocelli 2010 ein.

Seinen Durchbruch feierte er 1995 mit dem Hit "Time to Say Goodbye"

Letztmals in Hamburg zu Gast war Andrea Bocelli im April 2018, damals in der Barclaycard-Arena. Auf seiner Tournee im kommenden Jahr wird der Italiener in weiteren fünf Folgekonzerten von einem Chor begleitet, mit dem Bocelli auch auf Musical- und Filmmusik setzt.

2021 singt der Tenor noch in Mannheim (2. Mai), Leipzig (4. Mai), Berlin (6. Mai), Oberhausen (8. Mai) und Wien (6. November).