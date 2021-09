Matthias Pees wird Intendant der Berliner Festspiele

Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes hat den derzeitigen Intendanten des Mousonturms in Frankfurt am Main nach Berlin berufen. Er soll in einem Jahr Intendant der Berliner Festspiele werden.

Berlin. Der Frankfurter Theaterchef Matthias Pees wird neuer Intendant der Berliner Festspiele. Er folgt am 1. September 2022 auf Thomas Oberender, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Donnerstag mitteilte.

Pees wurde vom Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin berufen. Grütters würdigte ihn als "renommierten Theater- und Festivalprofi". Sie sei überzeugt, mit Pees an Bord würden die Berliner Festspiele "auch in Zukunft weit über die Grenzen der Stadt hinaus strahlen".

Pees (Jahrgang 1970) ist derzeit Intendant des Mousonturms in Frankfurt am Main. Zu seinen Stationen davor gehören die Wiener Festwochen, die Ruhrfestspiele Recklinghausen und die Berliner Volksbühne, zudem arbeitete er als Theaterkritiker. Oberender scheide auf eigenen Wunsch zum Jahresende aus, heißt es in der Mitteilung.

Zu den Berliner Festspielen zählen zwei Häuser in der Hauptstadt: der Martin-Gropius-Bau, Schauplatz von Ausstellungen, und das Haus der Berliner Festspiele, Ort von Festivals und Gastspielen. Oberenders Weggang war seit Juni bekannt. Er leitet die Bundeseinrichtung seit 2012. Zu den Berliner Festspielen gehören unter anderem das Festival Maerzmusik, das Theatertreffen, das Musikfest Berlin sowie das Jazzfest Berlin.

