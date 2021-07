Festspiele in Bayreuth: Premiere am Sonntag live beim Abendblatt

Am Sonntag beginnen die Richard-Wagner-Festspiele 2021 mit "Der fliegende Holländer". Zwei Power-Frauen stehen im Mittelpunkt.

Die litauische Starsopranistin Asmik Grigorian singt in der Bayreuther Eröffnungspremiere 2021 die Senta in "Der fliegende Holländer". Das Foto zeigt Grigorian während einer "Salome"-Aufführung 2018 in der Felsenreitschule bei den Salzburger Festspielen. (Archivfoto)

"Der fliegende Holländer" Festspiele in Bayreuth: Premiere live bei Abendblatt.de

Bayreuth. Die Eröffnungspremiere der Richard-Wagner-Festspiele 2021 in Bayreuth steht in diesem Jahr ganz im Zeichen zweier Power-Frauen: Starsopranistin Asmik Grigorian (40) und Dirigentin Oksana Lyniv (43). Die Festspiele werden am Sonntag, 25. Juli, mit der Neuinszenierung von Richard Wagners Oper „Der Fliegende Holländer“ eröffnet.

Und selbst die traditionsbewusstesten Wagnerianer müssen sich damit abfinden, dass nach der Absage 2020 auf dem Grünen Hügel nun vieles anders ist: Statt der üblichen knapp 2000 Zuschauer dürfen 900 Gäste pro Vorstellung in das Festspielhaus. Sie werden Armbändchen tragen, die sie am Ende eines Registrierungsverfahrens ausgehändigt bekommen. Und sie tragen FFP-2-Masken über die ganze Vorstellung hinweg.

"Der fliegende Holländer" eröffnet die Wagner-Festspiele in Bayreuth

Erstmals in 145 Jahren Festspielgeschichte steht eine Frau in dem berühmten verdeckten Orchestergraben am Pult, die Ukrainerin Oksana Lyniv (43) im „Fliegenden Holländer“.

Dirigentin Oksana Lyniv (Archivbild).

Foto: picture-alliance / dpa | Wittek

Der 51 Jahre alte russische Starregisseur Dmitri Tcherniakov setzt die Oper, die 1843 in Dresden uraufgeführt wurde, in Szene und kreiert in Personalunion das Bühnenbild - hier die komplette Besetzungsliste der Aufführung.

Abendblatt.de wird die Premiere des Wagner-Werks "Der fliegende Holländer" am 25. Juli hier live ab 17.30 Uhr aus dem Festspielhaus in Bayreuth übertragen.

Als Wiederaufnahmen stehen der „Tannhäuser“ in der Regie von Tobias Kratzer auf dem Spielplan und „Die Meistersinger von Nürnberg“ in der viel gelobten Inszenierung von Barrie Kosky. Dazu kommen ein konzertanter „Parsifal“ mit Christian Thielemann als Dirigent und eine „Walküre“, die von dem "Blutkünstler" Hermann Nitsch gestaltet wird.

Starsopranistin Asmik Grigorian singt die Senta im "Holländer"

Das Publikum freut sich auf bewährte Bayreuth-Sänger von Weltrang. Mit besonderer Spannung erwartet wird das Debüt der litauischen Sopranistin Asmik Grigorian auf dem Grünen Hügel als Senta im „ Holländer“. Tenor Klaus Florian Vogt ist als Siegmund in der „ Walküre“ und als Stolzing“ in den „Meistersingern“ zu hören. Stephen Gould singt die Titelpartien im „Tannhäuser“ und im konzertanten „Parsifal“. Bass Georg Zeppenfeld ist der Daland im „Holländer“, der Gurnemanz im „Parsifal“ und der Veit Pogner in den „Meistersingern“.

„Der Vorverkauf lief und läuft sehr gut“, bestätigt Festspiel-Sprecher Hubertus Herrmann auf Nachfrage. Das Ausland sei jedoch in diesem Jahr zurückhaltender als sonst.

Im Online-Sofortkauf der Festspiele sind für alle Vorstellungen außer der „Walküre“ noch Restkarten zu haben. Die Kartenpreise reichen von zehn Euro für einen Platz mit eingeschränkter Sicht bis 416 Euro für die erste Kategorie bei der Eröffnungspremiere.

Die Liveübertragung aus Bayreuth wird von BR-Klassik angeboten. Sie können diese Übertragung auch exklusiv in der BR Mediathek abrufen.