„Entscheidungstage“: Stephan Lamby stellt Wahlkampfbuch vor

Hamburg. Für Langzeitprojekte ist der Journalist Stephan Lamby bekannt. Es ist deswegen nicht ganz überraschend, dass sich der mit gehaltvollen TV-Dokumentationen und -Porträts in Erscheinung getretene Beobachter des politischen Lebens zuletzt ein Dreivierteljahr an die Fersen des Berliner Spitzenpersonals heftete.

Es war Wahljahr. Und was für eines – verglichen mit den drei vorhergehenenden war das, was sich 2021 abspielte, ein Thriller mit unvorhergesehenen Wendepunkten.

Lamby führte Exklusivgespräche mit Kanzlerkandidaten

Es gab angesichts eines abschmierenden Topfavoriten, der bisweilen auch unverschuldet zum Möchtegernkanzlertragöden mutierte, einer ebenso hart auf dem Boden der Tatsachen aufschlagenden grünen Kanzlerinnenhoffnung und eines glänzend agierenden, nur vermeintlichen Losertypen von der so lange bröckelnden Sozi-Front also wirklich etwas zu erzählen.

Stephan Lamby führte für sein Buch Exlusivinterviews mit den drei Kanzlerkandidat(inn)en.

Foto: Verlag C.H.Beck I Literatur - Sa / obs

In seinem gerade erschienenen Buch „Entscheidungstage: Hinter den Kulissen des Machtwechsels“ (CH Beck, 22 Euro) berichtet Lamby von der Polit-Show und dem, was hinter den Kulissen geschah. Er führte Exklusivgespräche mit Olaf Scholz, Armin Laschet, Annalena Baerbock, Robert Habeck und anderen. Alles in allem versucht sich der Autor mit seiner Reportage auch an einer Erklärung des Wahlergebnisses. Er stellt sein Buch nun in Hamburg vor.

Buchpräsentation und Gespräch 8.11., 19.30 Uhr, Café Hadley’s (Beim Schlump 84a). Es gilt die 3G-Regel. Der Eintritt ist kostenlos. Anmeldung erforderlich, Informationen unter www.hadleys.de.