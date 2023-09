Holiday on Ice kommt mit Jubiläumsshow und Stargast nach Hamburg

Siebenmal wird die Eisrevue im kommenden Winter in der Barclays Arena aufgeführt. Eine Vorstellung bietet ein besonderes Highlight.

Foto: Holiday on Ice

Holiday on Ice kommt im Februar 2024 mit der Jubiläumsshow „No Limits“ in die Hamburger Barclays Arena.

Barclays Arena Holiday on Ice kommt mit Jubiläumsshow und Stargast

Hamburg. Als in den Weihnachtsferien 1942/43 in Toledo (USA) eine kleine Hotelshow aufgeführt wurde, hat wohl niemand geahnt, welche Erfolgsgeschichte sich daraus entwickeln würde: 330 Millionen Menschen hat Holiday on Ice seit der Premiere angelockt und ist damit nach eigenen Angaben die meistbesuchte Eisshow der Welt.

Zum 80. Geburtstag verspricht Holiday on Ice ein „spektakuläres Jubiläum“: „No Limits“ heißt die Show, die in Hamburg und 19 weiteren deutschen Städten im kommenden Winter aufgeführt wird. „Wir wollen das Publikum in unsere magische, bunte und fröhliche Welt entführen. Mit der Show zeigen wir, dass unsere Fantasie auch nach 80 Jahren noch immer grenzenlos ist und wir mutig neue Wege gehen“, sagt Geschäftsführer und Produzent Peter O’Keeffe.

Holiday on Ice kommt mit Vanessa Mai in die Hamburger Barclays Arena: Tickets und Preise

Als Stargast wurde Vanessa Mai (31) verpflichtet. Die Schlagersängerin wird nach Angaben der Produktionsfirma zwei ihrer Lieder live vortragen – in Hamburg allerdings nur am ersten von insgesamt sieben Terminen. Für die Choreografie von „No Limits“ ist der legendäre britische Eistänzer Christopher Dean (65) verantwortlich.

Für die Choreografie ist Eistanzlegende Christopher Dean verantwortlich.

Foto: Rico Ploeg / Holiday on Ice

Die Showzeiten für Holiday on Ice in der Hamburger Barclays Arena:

Donnerstag, 8. Februar 2024, 19 Uhr (mit Vanessa Mai)

Freitag, 9. Februar 2024, 19 Uhr

Sonnabend, 10. Februar 2024, 13, 16.30 und 20 Uhr

Sonntag, 11. Februar 2024, 13 und 16.30 Uhr

Tickets sind online erhältlich und kosten ab 42,40 Uhr. Weitere Stationen von Holiday on Ice im Norden sind Kiel (24. bis 26. November 2023), Rostock (30. November bis 3. Dezember 2023) und Bremen (22. bis 25. Februar 2024).