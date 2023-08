Walid Raads Mixed-Media-Werk „Epilogue IX: The Gremlins“ von 2021 ist Ausgangspunkt für die Kunsthallen-Performance „Cotton Under My Feet. The Hamburg Chapter“.

Foto: Walid Raad / Moritz Bernoully / Walid Raad / Moritz BernoullyKein Beschnitt und Nennung des vollen Urhebervermerkes Diese Pressebilder stehen in druckfähiger Qualität im online Presseservice unter www.hamburger-kunsthalle.de zum Download bereit. © Veröffentlichung nur gestattet im Zusammenhang mit einer aktuellen redaktionellen Berichterstattung über die Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle. Jede andere Nutzung ist nicht gestattet. Die Bilder dürfen nicht angeschnitten und/oder mit Schrift überschrieben werden. Publication only allowed in connection with editorial reports of the exhibition. Any other use is not allowed. The photos should not be cropped or overwritten with any form of text.