Panic At The Disco in Hamburg: Zum Abschied mit Elefant in der Barclays Arena?

Panic! At The Disco bei einem Auftritt in den USA: Okay, das ist vielleicht kein Elefant: Aber Tentakel sind doch auch schön, oder?

Konzert Hamburg Panic! At The Disco: Zum Abschied mit Elefant?

Hamburg. Brendon Urie von Panic! At The Disco lässt gern mal die Kuh fliegen: Beim letzten Konzert in Hamburg vor vier Jahren bilanzierte ein Fan, es habe nur ein Elefant gefehlt, sonst habe man "eigentlich alles gesehen".

Panic At The Disco in Hamburg: Brendon Urie zum letzten Mal auf Tour

Mal schauen, was der US-Alternative-Rocker sich dieses Mal für ihre Bühnenshow ausgedacht hat. Wahrscheinlich wird es wirklich noch einmal bombastischer – schließlich ist es die allerletzte Tournee. Im Januar kündigte Urie das Ende von Panic! At The Disco an. Und auch, wenn der Rücktritt vom Rücktritt im Pop-Business gang und gäbe ist: Zur Sicherheit sollte man als Fan den ausverkauften Auftritt am Donnerstag in der Barclays Arena feiern, als gäbe es musikalisch gesehen kein Morgen.

Egal ob mit oder ohne Elefant.

Panic! At The Disco Do 23.2., 20 Uhr, Barclays Arena (S Stellingen + Shuttlebus), Sylvesterallee 10, ausverkauft

