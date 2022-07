Bayreuther Festspiele: Dirigenten-Chaos beim Netflix-„Ring“ – der Corona-Fluch

Dirigent Cornelius Meister könnte am Pult unfreiwillig einen Festspiel-Rekord in Bayreuth aufstellen. Sicher ist: Merkel kommt.

Bayreuth / Hamburg. Weiß man, wie das wird? Alle Sommer wieder stellen sich librettosichere Fans von Richard Wagner diese Frage, denn obwohl die Bayreuther Festspiele längst nicht mehr der einzig seligmachende Ort sind, an dem man gute, relevante oder zumindest kontroverse Inszenierungen sehen und hören kann – das Festspielhaus auf dem Grünen Hügel zieht die Aufmerksamkeit an wie das Rheingold den Ärger.

Nach der Corona-Zwangspause hat Intendantin Katharina Wagner die Premieren-Schlagzahl sogar noch erhöht: Am 25. Juli wird eine neue „Tristan und Isolde“-Inszenierung präsentiert.

Bayreuther Festspiele: Richard Wagners Ring soll wie eine Netflix-Serie werden

Wenige Tage später, am 31. Juli, soll sich zeigen, ob die Personalentscheidungen für den neuen „Ring“-Zyklus richtig waren. Die Hausherrin hatte den Dirigenten Pietari Inkinen, Chefdirigent der Deutschen Radio Philharmonie in Saarbrücken und Kaiserslautern, sowie den jungen Österreicher Valentin Schwarz für die Regie engagiert.

Keine großen Namen also, sondern Hoffnungsträger, die nun, mit viel unverschuldeter Verspätung, zum Zug kommen. Fünf Premieren in einem Festspiel-Sommer, das ist rekordverdächtig.

Zu Schwarz‘ „Ring“-Konzept ist bislang wenig bekannt – außer der vagen Vorhersage, er wolle die vier Stücke wie eine Netflix-Serie auf die Bühne bringen.

Wegen Corona: „Tristan“-Dirigent übernimmt auch die „Ring“-Proben

Obwohl „Tristan“-Dirigent Cornelius Meister, im Hauptberuf Generalmusikdirektor der Stuttgarter Oper, mit diesem Stück als seinem Bayreuth-Debüt wirklich genügend zu tun hat, ist er in diesen Tagen noch ausgelasteter. Wie BR-Klassik berichtete, übernimmt er für den an Corona erkrankten finnischen Kollegen auch noch die „Ring“-Proben auf der Zielgerade Richtung Festspiel-Beginn.

Auf Twitter ließ Meister frohgemut wissen: „Das Vertrauen der Mitglieder des Festspielorchesters @WagnerFestival ist großartig, gemeinsam haben wir viel Freude." Es sei wünschenswert, dass der Dirigent der Hauptproben, die am 15. Juli beginnen, auch die Vorstellungen leite, hieß es dazu aus der Pressestelle der Festspiele.

„Ring“-Dirigent Pietari Inkinen – Gesundheitszustand unklar

Man erhoffe sich auf dem Grünen Hügel bis dahin verlässlichere Angaben Inkinens zu seinem Gesundheitszustand. Würde Meister diese Extra-Aufgabe meistern müssen, hätte er in 16 Tagen stattliche 13 Wagner-Opern zu dirigieren. Und das in der legendären stickigen Römertopf-Enge des Bayreuther Orchestergrabens, weiter verschärft durch die großen Koordinations-Herausforderungen, mit denen die Festspielhaus-Akustik Haus-Neulingen das Leben erschweren kann. Meister würde mit diesem Marathon einen historischen Festspiel-Rekord aufstellen.

Theoretisch Zeit hätte Christian Thielemann, alter Hase in Bayreuth und wagner-sattelfest, der in dieser Saison „nur“ den „Lohengrin“ zu dirigieren hat. Praktisch kompliziert wird es allerdings, weil Thielemann Ende Juli Konzert-Termine mit den Wiener Philharmonikern bei den Salzburger Festspielen hat, die wiederum wahrscheinlich nicht auf ihn verzichten möchten. Zweite Option: Meister überlässt die musikalische Leitung des „Tristan“ kurzfristig einer anderen Führungskraft.

Klaus Florian Vogt singt Siegmund und Lohengrin

In den Casts für die Produktionen finden sich viele bewährte Größen: den Tristan stemmt Stephen Gould, seine Isolde ist Catherine Foster. In der Walküre singt Klaus Florian Vogt den Siegmund, neben Lise Davidsen als Sieglinde. Und natürlich ist Vogt auch in der Titelpartie des „Lohengrin“ als Schwanenritter präsent, neben Camilla Nylund als Elsa.

Als „Siegfried“-Siegfried ist der auf diese Rolle abonnierte Andreas Schager zu erleben, in der „Götterdämmerung“ wird er von Stephen Gould abgelöst.

John Lundgren sagt „Holländer“ ab – wegen „schwerer persönlicher Probleme“

Die ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv, im letzten Jahr als erste Dirigentin im Bayreuther Graben gefeiert, leitet auch jetzt die Vorstellungen vom „Fliegenden Holländer“. Nicht nur am Dirigentenpult, auch in der Sängerbesetzung musste prominent nachjustiert werden. John Lundgren („schwere persönliche Probleme“ laut Festspielleitung) gab die Partie des Holländers an Thomas J. Mayer ab.

Einige fliegende Wechsel also, bevor das Publikum sich zu den berüchtigt harten Holzsitzen begibt, doch eine bleibt sich und ihren Vorlieben treu: Angela Merkel, inzwischen Ex-Bundeskanzlerin und ebenso bekennende wie kundige Wagnerianerin, hat sich für die „Tristan“-Premiere angemeldet.