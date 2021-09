Festivalkinos sind das Abaton, Cinemaxx Dammtor, Metropolis, Passage und Studio. In der Reihe „Filmfest ums Eck“ gibt es zudem Vorführungen im Alabama, Blankeneser, Hansa, Koralle, Magazin und Zeise. Programmhefte liegen in den teilnehmenden Kinos aus. Das Filmfest-Programm ist auch online zu finden unter filmfesthamburg.de. Dort können auch, wie in den Kinos und im Levantehaus, Karten gekauft werden. Beim Filmfest gilt die 3G-Regel. Das heißt: Zutritt zu den Kinos haben Geimpfte, Genesene und Personen, die einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Es herrscht Maskenpflicht.