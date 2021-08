Von diesem Freitag an bis Sonntag stellen insgesamt 24 Galerien aktuelle Arbeiten auf und mit Papier vor. Die Besucherzahl ist auf 50 Personen beschränkt, für den Besuch ist ein Zeitfenster-Ticket erforderlich. Die Galeristen selbst werden nicht vor Ort sein, sondern vom Messeteam vertreten. Dieses informiert, bietet Führungen an und stellt bei Kaufinteresse den Kontakt her. paper positions hamburg, Brandshof (U/S Elbbrücken), Brandshofer Deich 116, Fr 14.00-19.00, Sa 12.00-19.00, So 12.00-18.00, Zeitfenster-Ticket 12,-/6,- (erm.), Kinder bis 16 Jahre frei, Infos und Tickets unter paperpositions.com/hamburg.