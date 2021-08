Lesedauer: 2 Minuten

Sabrina Weckerlin (links) und Celena Pieper spielen die Hauptrollen von Elsa und Anna in der deutschsprachigen Erstaufführung des neuen Musicals "Die Eiskönigin" in Hamburg.

Das Musical zum Kino-Hit feiert bald Premiere in Hamburg. Nun stehen die Hauptdarstellerinnen fest. Eine darf "Let it Go" singen.