Opulentes Saisonprogramm Rattle, Barenboim, Nelsons: Top-Stars in der Elbphilharmonie

Dirigent Sir Simon Rattle kommt in die Elbphilharmonie. Andere große Namen wie Esa-Pekka Salonen, Teodor Currentzis, Valery Gergiev, Andris Nelsons und Daniel Barenboim entfachen die Vorfreude auf die Rückkehr zu einem reichhaltigen Konzertleben.

Ein Programm wie in vorpandemischen Zeiten. Generalintendant Christoph Lieben-Seutter: „Noch nie gab es so kurzfristig so viele Karten“.