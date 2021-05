Polizeibeamte sicherten im März vor der umstrittenen Wandzeitung eine Veranstaltung der „Ärzte für Aufklärung“ in der Großen Freiheit 36.

Statt Kritik an Corona-Maßnahmen soll an der Fassade jetzt die „Diskussionskultur“ in Internet und Medien thematisiert werden.