Hamburger Museumswelt: Die Kraft des Originals

Diese Ausstellungen kann man trotz Corona bewundern. Was die Hamburger Museen bieten, hier im neuen Heft der Museumswelt.

Hamburg. Liebe Leserinnen und Leser, in diesen merkwürdigen Zeiten, in denen wir leben, ist Magie ein hohes Gut. Nicht im Sinne von Realitätsentrückung sondern als Selbstvergewisserung durch eine metaphysische Dimension. Ausstellungen kommt dabei in Hamburg eine Schlüsselrolle zu. Nicht zuletzt dank der Kraft des Originals. Nun befinden wir uns im Übergang.

Die Perspektive einer baldigen Wiederöffnung der Kulturstätten rückt näher. Zum Glück haben die Museen und Ausstellungshäuser ihr digitales Angebot deutlich ausgebaut. Ein Blick auf die Online-Präsenzen lohnt unbedingt, denn da finden sich wundervolle Angebote: Rundgänge, Kuratoren-Führungen und Erläuterungen bestimmter Werke.

Hamburg: Museen stellen online aus

Zum Beispiel lässt sich der Stand des Sammlungsprojektes „CoronaCollectionHH“ des Museums für Hamburgische Geschichte in Ruhe bestaunen. Im Bucerius Kunst Forum können Interessierte die aktuelle Braque-Ausstellung mithilfe der digitalen Führung „Curators’ view@home“ entdecken.

Und die Deichtorhallen bieten das neue Gesprächsformat „In Conversation“ auf YouTube an. Ein digitaler Rundgang kann niemals die Kraft eines Originals ersetzen. Ergänzen kann er sie gleichwohl. Und eine Ahnung von der Magie vermitteln, die wir hoffentlich bald wieder erleben können.

Museumswelt 2021: Die neue Ausgabe zum Download