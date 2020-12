Thomas Kreimeyer: Trauer um Comedy-Pokal-Sieger

Wie erst jetzt bekannt wurde, starb der seit Jahren in Wiesbaden verwurzelte Kreimeyer am 14. Dezember im Alter von 63 Jahren.

Hamburg. Eine Eieruhr, einen wachen Blick und den Schalk im Nacken – mehr brauchte Thomas Kreimeyer auf der Bühne nicht. Er unterhielt die Zuschauer jeweils zweimal 45 Minuten lang, indem er von der Bühne aus mit ihnen ins Gespräch kam, ohne sie der Lächerlichkeit preiszugeben. Die Kommunikation war seine Kunstform. Mit diesem „Steh-Greif-Kabarett“ gewann Kreimeyer 2012 im Schmidts Tivoli überraschend auch das Finale des Hamburger Comedy-Pokals. In der Stadt, in der der gebürtige Hannoveraner in den 90er-Jahren als Mitglied des Scharlatan-Theaters erste Schauspielerfahrungen gesammelt hatte.

Zuvor hatte sich der studierte Medizin-Soziologe in Paris an der Theaterschule des Regisseurs und Clowns Philippe Gaulier zum Bühnenkünstler ausbilden lassen. Mit seinem improvisierten und pointenreichen Alltagspanoptikum war Kreimeyer in den vergangenen Jahren nicht nur Gast in Kabarett-Sendungen wie den WDR-„Mitternachtsspitzen“, er war regelmäßig auch auf dem Hamburger Theaterschiff und im Lustspielhaus zu erleben.

Noch im Januar des abgelaufenen Jahres spielte er dort seine „Rückwärtsbetrachtung“ auf 2019, wie immer im Dialog mit dem Publikum. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb der seit Jahren in Wiesbaden verwurzelte Kreimeyer am 14. Dezember im Alter von 63 Jahren. Seine Kunst und sein Schalk im Nacken werden fehlen.

( str )