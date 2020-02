Hamburg. Die – oft ungeliebte – Startnummer 1 ist beim Hamburger Comedy Pokal offenbar ein gutes Los. 2018 spottete sich die Hamburgerin Helene Bockhorst von Platz eins auf Platz eins des größten und mutmaßlich härtesten Kleinkunstwettbewerbs Deutschlands, im Vorjahr gelang das Kunststück dem Deutsch-Palästinenser Amjad aus dem Münsterland. Am späten Montagabend nun machte der Kölner Jan van Weyde bei der 18. Auflage des Comedy-Pokals ebenfalls als erster der sieben Finalisten den stärksten Gesamteindruck.

Der Comedian erzeugte im seit Wochen ausverkauften Schmidts Tivoli mit seinen Erzählungen aus dem Leben als zweifacher Vater und der Absurdität so mancher Synchronstimme die meisten Lacher. Der Lohn für van Weydes gekonntes Gag-Handwerk mit Slapstick-Einlagen waren 3000 Euro für den ersten Preis sowie 400 Euro für den Publikumspreis.

Hamburger gehen beim Comedy-Pokal leer aus

Diesen teilte sich der Kölner mit Passun Azhad aus Berlin. Der Stand-up-Comedian aus Kreuzberg („Ich bin ein echter Berliner“) spielte ironisch geschickt und authentisch mit der ewigen Frage nach seinen Wurzeln – sie liegen in Afghanistan – bis hin zu einem LSD-Trip, der ihn zu einem Baum werden ließ. Zu dem 400 Euro erhielt Passun Azhad 2000 Euro für den zweiten Platz.

Den dritten Preis (1000 Euro) gewann mit Jonas Greiner (22) aus dem thüringischen Lauschka Deutschlands größter Kabarettist (2,07 Meter) – auch wenn seine Weltkriegs-Witze in seinem zwölfminütigen Vortrag nicht bei jedem gut ankamen.

Zweiter glücklicher Verlierer kommt aus Pinneberg

Greiner hatte sich erst am Vorabend bei der „2. Chance Show“, an der diesmal die Rekordzahl von 14 Künstlerinnen und Künstlern teilgenommen hatten, als einer von zwei Lucky Losern fürs Finale qualifiziert. Der zweite glückliche Verlierer war der Hamburger Armin Sengbusch. Der in Pinneberg wohnende Kabarettist war im Finale indes ebenso unter den Platzierten wie Musik-Comedian Jan Bätz aus St. Pauli.

Von Freitag bis Montag hatten mehr als 3000 Zuschauer in zehn Stadtteilkulturzentren die zehn Hauptrunden-Duelle, fünf Halbfinals sowie zwei Shows im Tivoli mit 20 Teilnehmern aus ganz Deutschland besucht. Die Saga Unternehmensgruppe unterstützt den Hamburger Comedy Pokal seit Beginn im Jahr 2003.