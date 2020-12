Aerosole gefährden in diesem Jahr ein in vielen Familien hochgehaltenes Ritual. Doch es gibt eine ganz einfache Lösung.

Pandemie Zum Singen in Corona-Zeiten in den Winterwald

Hamburg. Nichtrepräsentative Umfrage im Freundeskreis: Werdet ihr an Heiligabend unterm Christbaum singen? „Klar singen wir! Das muss sein, wenn schon ,O du fröhliche‘ in der Kirche fehlt“, antwortet eine Freundin – nur sieht ihr Mann, selbst passionierter Chorsänger, das ganz anders. Schon ist der zünftige Vorweihnachtsstreit vom Zaun gebrochen. „Singen in der Familie ist in diesem Jahr schwierig“, findet ein anderer, Musiklehrer von Beruf. „Wer weiß, wer dabei welches Virus verbreitet. Mir ist wichtiger, dass alle Familienmitglieder im kommenden Jahr eine Chance haben, wieder zu singen.“

Die Nerven liegen blank, es geht um viel. Corona schleift noch die letzte Bastion unseres Privatlebens. Dass sogar die Gestaltung von Heiligabend sich den epidemiologischen Notwendigkeiten unterordnen muss, wird emotional womöglich die bitterste aller Einschränkungen, die das Jahr mit sich gebracht hat. Jedenfalls für die Privilegierten, denen die Pandemie bislang nicht persönlich nahegekommen ist, für die 2020 ein Jahr der Ärgernisse und Planungsunsicherheiten war, aber keines existenzieller Sorgen oder gar Verluste.

Hauptübertragungsweg von Covid-19 geht über Aerosole

Dass Singen unter Verdacht geraten ist, ist eine besonders bittere Pointe der Pandemie. Es war nicht leicht zu vermitteln, aber inzwischen dürften es alle verstanden haben, die es verstehen wollten: Der Hauptübertragungsweg von Covid-19 geht über die sogenannten Aerosole. Die werden beim Atmen freigesetzt und verbreiten sich ähnlich wie Zigarettenrauch schnell im Raum. Bei lautem Sprechen und Singen werden erheblich mehr Aerosole ausgeschieden. Und schweben, wenn man nicht sorgfältig lüftet, stundenlang im Raum.

Die Aerosole könnten also mitsamt ihrer gefährlichen Fracht auch durch die Zweige des frischgeschmückten Baums ziehen und von Onkel Günter eingeatmet werden, der zu Besuch kommt und ohnehin schon mit seinem Asthma zu tun hat. Erwartet uns also statt des fröhlich hüpfenden „O Tannenbaum“ oder des ehrfürchtig-zärtlichen „Ich steh an deiner Krippen hier“ eine nicht nur stille, sondern stumme Nacht? Das geht ans Eingemachte. Heiligabend ist der Inbegriff des Rituals, und Rituale lassen wir uns ungern nehmen. Sie schaffen Wiedererkennung und Geborgenheit, und die bräuchten wir in diesem Jahr doch ganz besonders. Weihnachten gelten andere Gesetze So manchen ergreift das Liedersingen am tiefsten von allen Weihnachtsbräuchen. Kein Wunder.

Frühkindliche Bindungserfahrungen

„Singen stiftet Gemeinschaft, das ist für mich das Entscheidende“, sagt der Sänger und Hochschuldozent Nils Ole Peters, der beim Knabenchor Hannover Stimmbildung gibt und dadurch Einblick in Familien bekommt, die einfach für sich singen, ohne berufliche Ambitionen. „Mit dem gemeinsamen Singen signalisiert man: Wir sind ein Team. Anders geht es gar nicht.“ Im Singen verbinden wir uns seelisch mit anderen, wir gehen in einer höheren Identität auf. Dieses Verschmelzen stillt ein Grundbedürfnis, es rührt an frühkindliche Bindungserfahrungen. Im ersten Jahr erlebt ein Kind Sprache und Gesang nämlich noch als eins.

Mütter sprechen unwillkürlich melodisch mit ihren Babys. Jahrzehnte später noch kann das Singen im längst Erwachsenen das Glück dieser frühen Symbiose zum Widerhallen bringen. Wie es heute um das Singen – Corona mal beiseite – zahlenmäßig bestellt ist, ist nicht ganz leicht zu sagen. Einerseits haben Chöre Zulauf, und das Volksliedgut kommt allmählich aus seiner tümeligen, von der Erinnerung an den Missbrauch durch den Nationalsozialismus überschatteten Ecke. Andererseits sagt jemand wie Nils Ole Peters: „Wenn ich auf die vergangenen Jahre zurücksehe, habe ich den Eindruck, dass das Singen nicht mehr so verbreitet ist wie früher.“

Aber Weihnachten gelten andere Gesetze: Für immerhin 33 Prozent der Deutschen, hat das Institut für Demoskopie Allensbach 2017 errechnet, gehört das Singen von Weihnachtsliedern zu Heiligabend unbedingt dazu. Ein Lösung könnte sein: rausgehen. Wenn das Singen vor der Nordmanntanne im Wohnzimmer nicht sein darf – warum nicht mit Liederheft und Kerzen in den Wald ziehen und vor einem spontan gewählten Baum singen? Wer will, kann ihm noch etwas Lametta umhängen. Weihnachten ist eben ganz anders dieses Jahr. Das kann auch seinen eigenen Zauber haben. Lassen wir uns doch darauf ein.

