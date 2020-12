Wetter: Sturmwarnung für Nordsee – Baugerüst in Hamburg stürzt ein

Am Heubergredder in Alsterdorf ist ein Baugerüst eingestürzt.

Wetter in Hamburg Sturmwarnung für Küsten – Baugerüst in Hamburg eingestürzt

Hamburg. Das Corona-Jahr 2020 will den Norden zum Abschied offenbar noch einmal richtig durcheinanderwirbeln. Nach den milden und ruhigen Weihnachtstagen müssen sich Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in den kommenden Tagen weiter auf schwere Sturmböen einstellen, die an der Nordsee sogar orkanartig ausfallen können.

Sturm in Hamburg: U-Bahn wegen umgestürzten Baums gesperrt

In Hamburg hat Orkantief "Hermine" am Sonntagmorgen für einen umgestürzten Baum gesorgt, der den Verkehr der U-Bahn-Linie 3 behindert hat. Die Strecke zwischen den Haltestellen Kellinghusenstraße und Saarlandstraße war gegen 6.40 Uhr gesperrt worden. Gut drei Stunden später konnte die Hochbahn dort wieder die ersten U-Bahnen einsetzen. Die wenigen Passagiere, die am Morgen unterwegs waren, konnten in der Zwischenzeit auf Busse und Taxis umsteigen.

Baugerüst und Fassade an Wohnhäusern stürzen ein

🔴Aktuell - Tief #Hermine pustet in #Hamburg.



In #Hamburg #Alsterdorf sind wir gemeinsam mit Einsatzkräften der @FF_Hamburg sowie der SEG-Höhenrettung im #EinsatzfuerHamburg.



Hier ist ein Baugerüst auf einer Länge von 30m eingestürzt. Sicherungsmaßnahmen werden eingeleitet. pic.twitter.com/EdzIXOuEZG — FEUERWEHR HAMBURG (@FeuerwehrHH) December 27, 2020

Wenig später rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz in Alsterdorf aus. Am Heubergredder war wegen der starken Winde ein Baugerüst auf einer Länge von 30 Metern eingestürzt. Verletzte gab es ersten Angaben nach nicht. Die Feuerwehr sichert das Gerüst nun.

Die Außenfassade eines Wohnhauses in Bramfeld ist abgestürzt.

Foto: Michael Arning

Am Mittag müssen Bewohner eines Hochbaus in Bramfeld ein ziemlich merkwürdiges Geräusch vernommen haben. An dem Wohngebäude am Carl-Bremer-Ring ist durch die heftigen Winde ein Teil der verputzten Außenfassade abgeblättert und hat sich bis zum Erdgeschoss gelöst. Auch hier kamen Höhenretter der Feuerwehr Hamburg zum Einsatz, um die Fassade zu sichern.

Am Nachmittag hat sich das Theaterschiff Hamburg im Nikolaifleet losgerissen. Wie die Feuerwehr berichtet, konnte das einzige seetüchtige Schiffstheater in Europa aber schnell wieder gesichert werden.

Nordsee: Bahnverkehr zwischen Sylt und Festland beeinträchtigt

Schwere Schäden sind an den sturmerprobten Küsten von Nord- und Ostsee bislang nicht gemeldet worden. Allerdings berichtet die Deutsche Bahn, dass starke Windböen auf dem Hindenburgdamm den Bahnverkehr zwischen Sylt und dem Festland beeinträchtigen. Es komme daher zu Verspätungen auf der Strecke.

Bei Fahrten mit dem Autozug von Niebüll nach Westerland auf Sylt werden nach Angaben der Deutschen Bahn wegen des Sturms bestimmte Fahrzeugtypen wie Camping-Fahrzeuge oder Autos mit Anhängern voraussichtlich bis zum Nachmittag hin nicht transportiert. Auch fallen die für Sonntag geplanten Fährfahrten zwischen Cuxhaven und Helgoland aus, teilte die Reederei Cassen Eils mit.

Wetter: Sturmwarnung für Küsten von Nordsee und Ostsee

Der Seewetterdienst Hamburg hat für die Küstengebiete an der Nord- und Ostsee eine Sturmwarnung herausgegeben. Er warnte bis zum Abend hin im Norden vor Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde und vor allem in Schleswig-Holstein in den Kreisen Dithmarschen und Ostholtstein vor schweren Sturmböen mit bis zu 95 Kilometern pro Stunde. An der Nordsee gebe es eine Unwettergefahr durch orkanartige Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde.

Im Verlauf des Sonntags kann der mit dem Sturm einhergehende Regen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zeitweise in Schnee übergeben, so dass es zu Schneeregen und glatten Straßen kommen kann. In der Nacht zu Montag soll sich die Wetterlage den Angaben nach wieder beruhigen.

Orkantief "Hermine" zog von Island weiter nach Schottland

Schon im im Laufe des zweiten Weihnachtstages war der Himmel immer weiter zugezogen, von der Nordsee schoben sich bei Höchsttemperaturen von vier bis sieben Grad Celsius Regenschauer in Richtung Osten. "Noch ist es ruhig in Deutschland, doch das wird sich heute noch ändern. Orkantief 'Hermine' ist nämlich unterwegs", hatte Diplommeteorologe Tobias Reinartz von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonnabend gesagt.

In der Nacht zu Sonntag wurde es dann bei drei bis fünf Grad immer stürmischer, während "Hermine" von Island in Richtung Schottland weiterzog.

In der neuen Woche beruhigt sich das Wetter dann. Reinartz: "Insgesamt kann man den Wettercharakter für Montag und Dienstag als nasskalt beschreiben." Dafür sinkt die Temperatur Richtung Gefrierpunkt. Stellenweise besteht Glättegefahr.

Wissenswertes zum Thema Wind und Sturm:

Starker Wind (Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten): 40 bis 45 km/h

Stürmischer Wind (Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien): 65 bis 70 km/h

Sturm (Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern): 75 bis 85 km/h

Schwerer Sturm (Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern): 90 bis 100 km/h

Orkanartiger Sturm (Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden): 105 bis 115 km/h

